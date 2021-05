Une distance de 6 pieds ne suffit pas? Un nouvel avis gouvernemental prévient que le virus peut contracter des personnes jusqu’à 10 mètres

L’avis a également indiqué que la concentration de gouttelettes et d’aérosols était moindre dans les espaces ouverts et que les chances de propagation du virus diminuaient considérablement dans les espaces bien ventilés.

Au milieu de la propagation croissante du coronavirus dans le pays, le gouvernement central a déclaré dans un avis que la maladie pouvait être transportée par voie aérienne ainsi que sous forme d’aérosols et de personnes contractées jusqu’à 10 mètres de distance. L’avis a intégré les preuves croissantes dans différentes parties du monde que le virus peut se propager par voie aérienne et en particulier par voie aérienne dans des espaces clos, a rapporté l’Indian Express.

Nouvelle signification de la découverte

Auparavant, le virus était censé se propager d’une personne infectée à une autre personne à l’aide de gouttelettes émises lorsque la personne infectée éternue, tousse ou parle sans masque facial. Il était généralement admis que les gouttelettes, avant de tomber finalement sur le sol, pouvaient parcourir jusqu’à 2 mètres (6 pieds) et qu’une distance physique équivalente entre deux individus pouvait garder le virus à distance. Cependant, avec plus de recherches sur la maladie, les scientifiques ont exprimé des craintes que la maladie se propage également par des aérosols qui aident les gouttelettes à parcourir de longues distances et à survivre dans l’air pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures.

Qu’ajoute le nouvel avis?

L’avis indique que la maladie peut se propager d’une personne infectée à une autre personne, même jusqu’à une distance de 10 mètres et que les gouttelettes libérées par une personne infectée peuvent parcourir jusqu’à 10 mètres à l’aide d’aérosols. L’avis indique que les aérosols et les gouttelettes émis par les patients infectés restent la principale source de transmission de la maladie. De plus, l’avis indique également que la transmission de surface du coronavirus ne peut pas non plus être exclue, car les gouttelettes descendant sur différentes surfaces peuvent être ramassées par des personnes. Initialement supposé être une cause importante de propagation rapide de la maladie, le contact avec la surface n’est pas considéré comme un facteur majeur de la propagation du virus actuellement.

Précautions pour éloigner le virus

Une bonne ventilation d’un espace intérieur à l’aide de fenêtres et de portes ainsi que l’utilisation de dispositifs d’échappement peuvent réduire considérablement la propagation de la maladie. En l’absence de ventilation adéquate, les aérosols et les gouttelettes transportant le virus se concentrent et augmentent les risques de contracter la maladie. L’avis a également indiqué que la concentration de gouttelettes et d’aérosols était moindre dans les espaces ouverts et que les chances de propagation du virus diminuaient considérablement dans les espaces bien ventilés.

