Une dose de rappel de Covishield est capable de protéger de la variante Omicron, selon des chercheurs de l’Université d’Oxford

L’Université d’Oxford a découvert qu’une dose de rappel du vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca réussissait à augmenter les niveaux d’anticorps contre la nouvelle variante du coronavirus Omicron.

Offrant une lueur d’espoir, une étude de l’Université d’Oxford a révélé qu’une dose de rappel du vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca réussissait à augmenter les niveaux d’anticorps contre la nouvelle variante du coronavirus Omicron. Le vaccin qui a été développé par la major pharmaceutique AstraZeneca et l’Université d’Oxford est fabriqué par le Serum Institute of India et vendu sous le nom de Covishield en Inde. Le même vaccin a été commercialisé et vendu sous le nom de Vaxzevria en Corée du Sud. L’étude menée à l’Université d’Oxford a permis d’espérer qu’une dose de rappel du vaccin AstraZeneca puisse contrôler la propagation virale de la maladie grâce à sa nouvelle variante Omicron, a rapporté l’Indian Express.

Selon les résultats de l’étude, les personnes qui avaient reçu la dose de rappel du vaccin AstraZeneca ont pu neutraliser la variante Omicron un mois après avoir reçu la dose de rappel. Le niveau de protection offert par la dose de rappel était comparable à la protection offerte par la deuxième dose du vaccin contre le variant Delta un mois après l’administration du vaccin. L’étude a en outre indiqué que les niveaux d’anticorps contre la variante Omicron se sont avérés encore plus élevés chez les personnes qui ont déjà contracté la maladie et se sont rétablies d’elles-mêmes.

Des études similaires menées par d’autres géants pharmaceutiques comme Moderna et Pfizer ont également montré que la troisième dose est capable d’offrir un certain niveau de protection contre la variante Omicron. Même si la dernière étude a montré que la dose de rappel du vaccin est efficace pour empêcher la propagation de la variante Omicron, la société a parallèlement révélé qu’elle travaillait au développement d’un nouveau vaccin conçu pour contrer la variante Omicron.

Dans un développement connexe, plusieurs pays ont commencé à vacciner les enfants de moins de 12 ans en raison de la menace de la variante Omicron. Les experts ont souligné que la population d’enfants reste extrêmement vulnérable à la variante Omicron car une grande partie de la population adulte a été vaccinée. Alors que la France a décidé de vacciner les enfants de plus de cinq ans, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne et les États-Unis ont également ouvert la vaccination des enfants pour contrer la propagation croissante de la variante Omicron.

Au milieu d’une augmentation rapide des infections par la variante Omicron, plusieurs pays d’Europe ont commencé à vacciner les enfants de moins de 12 ans. Dans la plupart des pays du monde, seules les personnes de plus de 18 ans ont été vaccinées en raison de la très faible prévalence des cas de coronavirus dans les groupes d’âge plus jeunes. Plus tard, quelques pays ont également ouvert la vaccination pour le groupe d’âge de 12 à 18 ans.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.