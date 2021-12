Une dose de vaccin Covid de Pfizer ou de Moderna n’arrêtera pas omicron

Il existe un défi de santé publique qui se cache et est largement ignoré aux États-Unis, et qui pourrait devenir un problème majeur si la variante omicron de Covid-19 devenait dominante : le problème de la dose unique.

Il semble y avoir des millions d’Américains qui se promènent et qui ont reçu une seule dose d’un vaccin Covid-19, qui peuvent penser qu’ils sont protégés contre tout ce que le virus peut leur lancer – et qui pourraient se tromper.

« Je ne suis pas sûr que nous devrions les considérer comme équivalents à des personnes non vaccinées », m’a dit Angela Rasmussen, virologue à l’Organisation des vaccins et des maladies infectieuses. « Mais ils courent un risque plus élevé que les personnes complètement vaccinées et boostées. »

C’était le premier consensus parmi les experts que j’ai consultés, et les données préliminaires montrent, comme prévu, une faible efficacité contre omicron après une dose du vaccin Pfizer/BioNTech. L’efficacité contre l’omicron diminue également avec le temps après deux doses, mais est restaurée à des niveaux élevés (76 % d’efficacité contre l’infection) après une troisième dose. Il s’agissait d’une étude assez petite réalisée au Royaume-Uni, et d’autres données seront disponibles, mais elle donne une première image de la façon dont les vaccins résistent à la nouvelle variante.

Les personnes qui n’ont reçu qu’une seule dose d’un vaccin pourraient être presque aussi vulnérables à l’infection par omicron que les personnes non vaccinées. Ils peuvent encore avoir un certain niveau de protection contre les maladies graves en raison des multiples couches d’immunité induites par les vaccins. Mais c’est une question ouverte à ce stade – et pourrait bientôt devenir urgente pour les Américains qui tombent dans ce camp.

« Je ne serais pas surpris si ces [with one dose] étaient essentiellement équivalents à des non vaccinés en termes de protection contre les infections », m’a dit récemment Bill Hanage, un épidémiologiste de l’Université de Harvard. « D’autres éléments de la réponse immunitaire pourraient aider à réduire les infections graves, mais pas au même degré que ceux avec plus de vaccination. »

Donner à ces personnes une deuxième dose – et, éventuellement, une dose de rappel – pourrait grandement contribuer à atténuer l’impact de l’omicron. La nouvelle variante semble se propager encore plus rapidement que la variante delta actuellement dominante (elle-même déjà beaucoup plus rapide que la version originale du virus) et, bien qu’il y ait un certain optimisme, elle sera un peu plus douce que ces variantes précédentes, il est également clair que la vaccination complète offre la meilleure protection. Rien de moins que cela signifie tenter votre chance avec un virus qui a déjà tué près de 800 000 personnes aux États-Unis et 5,3 millions de personnes dans le monde.

Mais il y a au moins un énorme obstacle sur la voie des États-Unis pour résoudre ce problème de dose unique : nous ne savons pas qui sont ces personnes, ni même combien d’entre elles sont là-bas.

De mauvaises données rendent plus difficile le suivi des patients pour les vaccins

Les données de vaccination du CDC sur lesquelles les journalistes et les responsables de la santé publique se sont appuyés sont erronées, comme l’a écrit récemment Matt Yglesias. Sans données plus fiables, il est vraiment difficile d’évaluer avec précision l’ampleur du problème de la dose unique. Tous les experts à qui j’ai parlé conviennent qu’il existe. Personne n’est sûr de l’ampleur du problème, ni pour qui.

Les personnes de plus de 65 ans ou immunodéprimées ne bénéficient pas de la même protection du régime complet à deux doses que les personnes plus jeunes et en meilleure santé. Si beaucoup de ces personnes n’ont même pas reçu la deuxième dose, cela pose un problème de santé publique plus grave.

« Il serait utile d’avoir des données plus détaillées sur le nombre de personnes qui ne sont pas revenues pour une deuxième dose et qui elles sont », a déclaré Jen Kates, directrice de la politique mondiale de santé et de VIH à la Kaiser Family Foundation.

Reconnaissant les failles des données, nous pouvons toujours essayer d’estimer le nombre de personnes qui n’ont pas reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna (qui sont de loin les plus répandus aux États-Unis, représentant plus de 95 % des injections) et la gravité du problème d’une dose.

Pour commencer avec les données nationales : il existe un écart d’environ 11 points entre la part d’Américains ayant reçu au moins une dose (71 %) et la part entièrement vaccinés (60 %). Cela signifie que jusqu’à 36 millions d’Américains sont partiellement mais pas complètement vaccinés.

Certaines de ces personnes sont simplement entre les doses : le CDC recommande un intervalle de trois semaines entre les doses pour le vaccin Pfizer/BioNTech et quatre semaines pour Moderna. Mais même avec la moyenne actuelle de 500 000 Américains recevant leur première dose chaque jour – ce qui se traduit par environ 14 millions de premières doses sur quatre semaines, bien que les chiffres changent constamment – ​​ce n’est pas suffisant pour expliquer l’écart.

Ces personnes ne sont pas aussi bien protégées que celles avec deux doses. Une étude publiée en août dans le New England Journal of Medicine a révélé qu’une dose du vaccin de Pfizer était efficace à 30,7% contre toute infection par la variante delta (toujours dominante aux États-Unis), mais était efficace à 88% après deux doses. Les experts s’attendent à ce que des modèles similaires émergent avec omicron.

Comment faisons-nous réellement pour obtenir une deuxième dose aux gens ?

Comme l’a souligné Yglesias, les données nationales et locales ont tendance à être un peu plus fiables que celles du CDC. J’ai donc vérifié les tendances dans le Maryland et j’ai trouvé un problème similaire. L’État a reçu en moyenne environ 5 000 premières doses par jour jusqu’à présent en décembre. Cela se traduirait par jusqu’à 140 000 personnes dans l’intervalle de quatre semaines entre leurs première et deuxième doses, si nous utilisons le calendrier Moderna plus long.

Mais l’écart réel entre le nombre de premières doses et le nombre de deuxièmes doses ? Près de 500 000. Cela suggère que beaucoup de gens ont reçu cette première dose et ne sont jamais revenus une seconde.

L’Ohio a également un écart d’environ 550 000 personnes entre le nombre de vaccinations commencées et le nombre achevé. Dans l’État de Washington, un modèle de bonnes pratiques de santé publique, il y a encore 410 000 personnes de plus signalées comme ayant commencé leur vaccination qu’elles ne l’auraient achevée.

Aucun de ces États n’atteint en moyenne suffisamment de nouvelles vaccinations pour que l’écart soit pleinement expliqué par les personnes qui attendent les trois ou quatre semaines prescrites entre les injections. Il y a un vrai problème de dose unique.

« Je pense que nous pouvons considérer qu’ils ne sont pas complètement vaccinés », m’a dit Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie. «Les gens ne font tout simplement pas de suivi parce qu’ils ne sont que très attentifs à leur propre santé ou pour une raison quelconque. Espérons que les gens ne pensent pas qu’ils n’ont pas besoin de la deuxième dose.

Selon les normes historiques fixées par des vaccins plus courants, les États-Unis s’en sortent plutôt bien pour faire en sorte que les gens reçoivent leur deuxième injection de Covid. Pour les autres vaccins multidoses, la recherche a montré que jusqu’à la moitié des patients ne se présentent jamais pour leurs doses supplémentaires. Les données du CDC indiquent qu’environ 85 % des personnes reçoivent leur deuxième dose des vaccins Covid-19.

Mais dans une pandémie, avec omicron semblant plus transmissible et mieux à même d’échapper à l’immunité que ses prédécesseurs, toute lacune crée un problème de santé publique. Les gens ont probablement diverses raisons pour ne pas recevoir une autre injection – une réaction allergique, ils n’aimaient pas les effets secondaires, ils ne pensent pas en avoir besoin, ils ne peuvent pas prendre de congé – mais, en théorie, ils ‘ re le fruit à portée de main pour la campagne de vaccination en cours dans le pays.

Ils ont déjà montré une volonté de se faire tirer dessus. Ils ont juste besoin de revenir pour en obtenir un autre. Des politiques telles que des congés de maladie payés ou des programmes tels que des cliniques mobiles de vaccination pourraient réduire les obstacles pour que ces personnes reçoivent enfin leur prochaine dose, selon les experts.

« Quelqu’un qui a eu des effets secondaires après sa première dose peut ne pas recevoir une deuxième dose en raison d’un manque de congés de maladie payés », a déclaré Rasmussen. « Elaborer une politique qui améliore l’accessibilité et la facilité de la vaccination ferait une grande différence pour les personnes non vaccinées et partiellement vaccinées. »

Mais jusqu’à ce que les données vaccinales du pays s’améliorent, il sera difficile de trouver les personnes à cibler avec ces efforts – et omicron augmente les enjeux de ces échecs.