Une éclipse lunaire coïncidente de 3 heures et 28 minutes prévue pour vendredi

Les fans des Falcons d’Atlanta devront toujours porter le fardeau qui est de 28-3. Même l’univers ne les laissera pas oublier à ce stade.

Comme vous le savez peut-être, les Falcons affronteront les New England Patriots jeudi – un match dans lequel vous pouvez parier si le score se terminera à 28-3 au moins – dans un match revanche du Super Bowl LI. En 2017, les Falcons détenaient une avance de 28-3 sur les Patriots de Tom Brady à mi-chemin du troisième quart, mais ont finalement abandonné les 31 points suivants en route vers une défaite de 34-28.

Le score de 28-3 est toujours un punchline des années plus tard, et maintenant même l’univers se lance dans la blague car il devrait y avoir une éclipse lunaire vendredi qui devrait durer… plus de trois heures et 28 minutes.

Oui vraiment!

Les gars… l’éclipse lunaire qui se produit jeu/ven durera 3 heures

28 minutes Oh oui, fans de #Falcons, vous reconnaissez ces chiffres. Et les Patriots sont en ville. Éclipse. Patriotes. 3. 28. Ça se passe les gars. – Falconihiliste DW (@FalcoolDW) 18 novembre 2021

Selon NPR, cette éclipse lunaire quasi-totale sera la plus longue éclipse partielle en 580 ans ! La NASA a déclaré que vous pourrez voir cette éclipse – si le temps le permet – en Amérique du Nord, ainsi que dans certaines parties de l’Amérique du Sud, de l’est de l’Australie et de l’Asie du nord-est, et de la Polynésie.

Pour ceux qui veulent rester debout pour voir l’éclipse, elle sera à son apogée vers 4 h 03 HE vendredi matin.

Parlez d’une coïncidence hilarante – et quelque peu douloureuse, si vous êtes un fan des Falcons – et tout de même appropriée.

