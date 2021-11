Une éclipse lunaire comme celle-ci ne s’est pas produite depuis 580 ans, voici comment la regarder

La plus longue éclipse lunaire partielle depuis près de 600 ans se produira jeudi et vous pourrez tout regarder par vous-même.

La prochaine éclipse lunaire s’étendra de jeudi soir à vendredi matin. Le catalogue des éclipses lunaires de la NASA daté de 2001 à 2100 montre que cette prochaine éclipse devrait durer environ trois heures et 28 minutes. La plus longue éclipse lunaire totale que nous ayons vue au cours de cette période a eu lieu en juillet 2017. Celle-ci a duré une heure et 42 minutes.

Regardez la plus longue éclipse lunaire partielle ce jeudi

Une carte de la visibilité de la prochaine éclipse lunaire partielle Source de l’image : NASA

La NASA dit que la plupart des gens en Amérique du Nord devraient pouvoir regarder l’éclipse lunaire lorsqu’elle se produira ce jeudi. Vous pouvez voir à quelle heure cela se produira localement en vous rendant sur Timeanddate.com. Le site a mis en place une page qui détaille quand l’éclipse lunaire partielle débutera dans différents fuseaux horaires, ainsi que quand elle atteindra une couverture maximale et plus encore. Par exemple, la pénombre commence vers 1 heure du matin jeudi soir/vendredi matin.

Si vous n’êtes pas dans une zone qui est prête à avoir un bon aperçu de l’éclipse, vous pouvez toujours la regarder via une diffusion en direct. Le projet de télescope virtuel diffusera l’intégralité de l’événement à partir de 07h00 UTC vendredi matin. C’est à 2 heures du matin jeudi soir pour les gens de la côte est des États-Unis. Timeanddate.com, ainsi que The Griffith Observatory, hébergeront également des diffusions en direct.

Combien de temps durera l’éclipse ?

Répartition de l’éclipse lunaire presque totale qui s’est produite du 18 au 19 novembre 2021. Source de l’image : NASA/Fred Espenak/Guiseppe Donatiello/Scott Sutherland

Selon l’observatoire Holcomb, l’éclipse entière durera au total six heures et une minute. Cela explique le début de l’éclipse, ainsi que la fin.

Les trois heures et 28 minutes citées par la NASA sont le temps réel pendant lequel la Lune sera cachée. Il s’agit du moment où la Lune frappe la pénombre et l’ombre. La pénombre est la partie extérieure de l’ombre de la Terre, tandis que l’ombre est la partie la plus profonde et la plus sombre de l’ombre. L’état maximum de cette éclipse lunaire atteindra lorsque la Lune sera dans l’ombre de la Terre.

La NASA dit que les éclipses lunaires partielles sont plus courantes que les éclipses lunaires complètes. Cependant, cela ne rend pas celui-ci moins spécial. Cela devrait être la plus longue éclipse lunaire partielle jusqu’en 2100. Assurez-vous de vous connecter à un flux en direct ou sortez jeudi soir pour assister à cet événement spectaculaire.