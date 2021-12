Une école du Massachusetts offre un «espace sûr» aux «étudiants de couleur» après les verdicts de Rittenhouse et Arbery

Un collège du Massachusetts a offert des « espaces sûrs » aux étudiants à la suite des verdicts dans les affaires Kyle Rittenhouse et Ahmaud Arbery.

L’école intermédiaire Bigelow de Newton, dans le Massachusetts, a envoyé une « mise à jour en milieu de semaine » le 1er décembre aux familles des élèves de l’école, qui leur demande d’examiner une lettre détaillant les « choix d’espaces sûrs » pour les élèves.

La lettre détaille trois « espaces sûrs » distincts qui ont eu lieu le 2 décembre en réponse aux verdicts pour Kyle Rittenhouse et le meurtre d’Ahmaud Arbery, l’un d’entre eux étant pour « Students of Color ». Il a également encouragé les parents à discuter des choix d’espaces sûrs avec leurs élèves.

Les élèves avaient la possibilité d’assister à leur période de classe consultative comme d’habitude, ou de choisir parmi l’un des trois « espaces sûrs » après avoir regardé une vidéo du directeur de l’école, Chassity Coston, abordant les deux cas.

« Réactions aux verdicts : entendre et apprendre des pairs », « Salle de contrôle des rumeurs : faits présentés dans les affaires, les lois d’aujourd’hui et les verdicts finaux » et « Questions et discussions pour les étudiants de couleur » ont tous été répertoriés comme « espaces sûrs » pour les étudiants .

« Rassemblez-vous avec d’autres étudiants en couleur de Bigelow pour traiter et obtenir des réponses à toutes vos questions concernant ces deux cas », lit-on dans l’une des descriptions de l’espace sécurisé.

La lettre indique que les affaires Rittenhouse et Arbery sont « deux sujets sensibles avec de nombreuses couches de préoccupations politiques, raciales et sociales ».

« Indépendamment de ces préoccupations, la conclusion de Kyle Rittenhouse sera probablement considérée comme une autre réalité injuste pour de nombreuses familles, membres du personnel et étudiants de Bigelow, en particulier les membres de couleur de notre communauté, tandis que la conclusion d’Ahmaud Arbery peut être considérée comme une lueur d’espoir et justice », lit-on dans la lettre.

Le directeur de l’école a déclaré dans la lettre que l’école a la responsabilité de « répondre à l’impact » des deux situations sur les élèves.

« Bigelow a la responsabilité de gérer l’impact des deux situations et de s’assurer que vous, en tant qu’étudiants, êtes éduqués sur des sujets du monde réel pour vous préparer à la vie après Bigelow », a écrit Coston.

Rittenhouse a été déclaré non coupable de toutes les accusations portées contre lui alors que les jurés ont terminé leurs délibérations le 19 novembre. Il a fait face à des accusations après avoir abattu deux personnes et blessé un troisième homme lors des émeutes de Kenosha, Wisconsin, le 25 août 2020.

Travis McMichael, son père Greg et William « Roddie » Bryan ont tous été reconnus coupables de meurtre dans l’affaire Ahmaud Arbery le 24 novembre.

Un porte-parole des écoles publiques de Newton a déclaré à Fox News que la lettre avait été envoyée aux familles des élèves de l’école et défendait leur utilisation des « espaces sûrs ».

« Lorsque ces types d’événements nationaux se produisent, nous fournissons à notre personnel le soutien dont ils ont besoin pour naviguer dans ces conversations difficiles, ainsi que l’espace dont ils peuvent avoir besoin pour traiter eux-mêmes l’événement. Nous soutenons pleinement les efforts de nos écoles pour créer un espace et soutenir pour tous nos élèves et membres du personnel et nous sommes reconnaissants que nous ayons des chefs d’établissement qui se sont engagés à s’engager dans ce travail important », a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a ajouté que les étudiants avaient besoin d’espace pour traiter les résultats des affaires Kyle Rittenhouse et Ahmaud Arbery.

« Nous savons que les étudiants vivent les événements différemment et il est de notre responsabilité de ne pas négliger l’impact et les dommages sur tous les membres de la communauté, y compris ceux qui sont traditionnellement marginalisés, comme les personnes de couleur. Dans ce cas particulier, nous reconnaissons la nécessité pour les étudiants de en savoir plus sur le contexte du cas et leur fournir un espace pour le traiter et en discuter.