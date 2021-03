Une école en Australie a des garçons aussi jeunes que 12 ans s’excusant pour les péchés de leur sexe – RedState ⋆ .

Avez-vous déjà été en bas?

Je veux dire au dessous de la masculinité toxique.

Certains en Australie l’ont apparemment fait, et ils sont prêts à présenter des excuses.

Par conséquent, un groupe a été récemment choisi pour servir un «désolé».

Ce serait des Aussies de sexe masculin.

Aussi jeune que douze ans.

Au nom de tous les hommes.

Lié aux crimes d’agression sexuelle.

À l’école.

Apparemment.

Tel que relayé par 7News, les garçons du Brauer College de Warrnambool ont reçu l’ordre de s’excuser mercredi au nom de leur biologie.

Danielle Shephard – dont le fils de 12 ans fréquente l’école – a déclaré au point de vente qu’il était confus par la tentative de corriger les torts historiques.

« Il a dit qu’il avait été obligé de se lever et de s’excuser … cela n’a pas été expliqué correctement aux étudiants de sexe masculin ce qu’ils faisaient ou pourquoi ils le faisaient. »

Apparemment, c’est lié à un mandat selon lequel les «classes sur consentement» doivent être enseignées dans toutes les écoles publiques de Victoria.

De Channel 7 le 21 mars:

Merlino a déclaré que Victoria et d’autres États ne devraient pas se contenter de s’assurer que le consentement était bien enseigné dans les salles de classe.

Auparavant, l’initiative n’ordonnait pas explicitement aux écoles d’enseigner le consentement et se concentrait plutôt sur les relations, la sexualité et la sécurité.

James a dit que cela fonctionnait parfaitement:

« [Respectful Relationships] fait une réelle différence et constitue une recommandation de la Commission royale d’enquête sur la violence familiale.

Dans une déclaration, Jane Boyle, directrice du Brauer College, a confirmé que le mea culpa de masse de la semaine dernière avait eu lieu:

«Les écoles jouent un rôle important dans la promotion de la sécurité et du respect de tous les élèves, et les discussions dans les écoles autour du respect des filles et des femmes sont un élément clé de ce travail vital.

«Cette semaine, lors d’une assemblée scolaire entière, le Collège Brauer a discuté du sujet du respect de la femme et de l’importance du comportement des spectateurs et de la prise de parole pour signaler les incidents de comportement inapproprié.

«L’assemblée comprenait la projection d’un message vidéo du capitaine Mason Black du Brisbane Boys ‘College sur la proactivité dans l’arrêt des incidents d’agression sexuelle et de harcèlement.

«Dans le cadre de cette discussion, les garçons ont été invités à se présenter comme un geste symbolique d’excuses pour les comportements de leur sexe qui ont blessé ou offensé les filles et les femmes.»