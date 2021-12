Une école entièrement féminine abandonne « Elle » et « Elle » pour quelque chose de plus « inclusif » – RedState

Avez-vous déjà remarqué qu’il y a des hommes et des femmes?

Dans une école privée réservée aux femmes du Massachusetts, ils rendent les choses moins visibles.

Tel que rapporté par Legal Insurrection, la Winsor School, préparatoire à l’université, a récemment publié son plan Lift Every Voice avec l’aimable autorisation de « Diversité, équité et inclusion ».

DEI est une chose intéressante – quand j’étais étudiant, le monde universitaire a adopté une approche « assis-toi absolument et tais-toi absolument ».

De nos jours, ils veulent s’assurer que chaque enfant se lève et chante.

Même ainsi, ne vous attendez pas à entendre les « filles » – Winsor veut s’éloigner d’une distinction aussi dépassée.

L’académie de la 5e à la 12e année représente, entre autres, les éléments suivants :

Croyance en la dignité et l’humanité de chaque personne Ouverture aux idées nouvelles et rejet de la pensée stéréotypée Engagement à comprendre les différences individuelles et de groupe

En outre, il « honore l’origine ethnique, la race, la religion, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le statut socio-économique, l’âge et les capacités physiques et mentales de chaque membre de la communauté ».

Par conséquent, Winsor est :

Favoriser consciemment un environnement de respect et d’inclusion grâce à un large éventail de programmes de développement communautaire. Continuer à construire un programme inclusif. Soutenir le développement professionnel continu des professeurs et du personnel.

À l’heure actuelle, il semblerait que tous les étudiants possèdent des choses telles que des ovaires et des chromosomes XX.

En fait, Lift Every Voice décrit sa mission comme étant de préparer « les jeunes femmes à poursuivre leurs aspirations et à contribuer au monde ».

Encore:

[T]L’école reconnaît l’importance d’un langage inclusif.

Dans le passé, on pouvait englober toutes les personnes à trompe de Fallope via une seule syllabe.

Mais les temps ont changé :

Winsor a… adopté des changements dans son utilisation du langage et des pronoms sexués pour être plus inclusif. Les publications et communications externes ont cessé d’utiliser « elle, elle, la sienne » et « ta fille », en remplaçant le premier par « eux, eux, la leur » et le second par « étudiant ».

La « sensibilité », est-il précisé, « est également payée à la structure familiale ».

Donc:

À l’admission… les entretiens sont désormais appelés « entretien avec un membre de la famille adulte » au lieu de « l’entretien avec le parent/tuteur ».

De plus, « les professeurs et le personnel sont découragés de s’adresser à des groupes d’élèves en tant que « filles » et « femmes », et les enseignants s’adressent aux élèves par leurs pronoms préférés. »

Ainsi va la révolution : si « l’inclusivité » est la directive principale, et si appeler des personnes qui accouchent des mots tels que « femmes » défie ce principe supérieur, alors nous visons apparemment à effacer le concept de sexe.

Auparavant, l’inclusion était constituée par l’intention. Si un groupe s’appelait quelque chose, alors cette référence « incluait » tout le groupe.

Mais maintenant, chaque individu peut choisir s’il est encordé.

Et le changement concerne plus que les citoyennes sportives du col de l’utérus.

Comme je l’ai couvert en octobre, une prestigieuse école réservée aux garçons a annoncé que les participants ne seraient plus des «garçons».

C’est ce qu’a affirmé Megyn Kelly, parlant de l’institution dont elle a tiré ses fils :

« [I] vient d’entendre une mise à jour sur l’école de garçons que nous avons quittée. Ils ne se réfèrent plus aux garçons en tant que « garçons ». Ils n’appellent plus les garçons, c’est une école pour garçons. Ils ne disent plus « vos fils ». Ils disent juste ‘votre enfant.’ ‘Vos enfants.’ « Votre personne. »

Certains éducateurs jettent les organes génitaux des deux côtés :

Guide linguistique sur les problèmes de liberté d’expression de l’hôte de l’école interdisant «l’homme», la «femme» et la «mère» https://t.co/riybwUB7fE – RedState (@RedState) 3 septembre 2021

Quant à la nouvelle ouverture d’esprit des Américains, le gouvernement les démarre jeunes :

Le Nebraska envisage d’enseigner l’identité de genre aux enfants de la maternelle tandis que les enfants de onze ans étudient la pansexualité et le demi-genre https://t.co/G4oPAuDZlF – RedState (@RedState) 24 mars 2021

Bien sûr, un fait prévaut, qui devrait réconforter les critiques de tous les côtés : malgré ce que nous étiquetons quoi que ce soit, cela ne change rien à quoi que ce soit.

J’en ai deviné en novembre :

[T]voici beaucoup de choses à ajuster à travers le lexique américain. Malheureusement… rien de tout cela n’aura d’impact sur ce qui existe. En fait, nous avons déjà essayé cela à son degré le plus radical : l’humanité a créé des langages entièrement différents. Mais il s’est avéré que même lorsqu’ils ont inventé un autre terme pour tout, la réalité établie du monde est restée.

Pourtant, nous marchons en avant.

Et la première école exclusivement féminine de Boston n’ouvre pas seulement la voie en matière d’identité de genre.

En outre répertorié comme valeur :

L’antiracisme et la perturbation de toute oppression systémique.

C’est Winsor.

Et si le vent du changement de l’école vous chagrine… considérez-le simplement comme un vent… douloureux.

-ALEX

