Une école nigériane accepte désormais les paiements cryptographiques malgré les problèmes réglementaires

L’Oxford Science Academy, une école privée de la ville de Kano, dans le nord du Nigéria, accepte désormais la crypto-monnaie comme mode de paiement des frais de scolarité. Mais l’école dit que payer avec des crypto-monnaies est facultatif et que les méthodes de paiement conventionnelles sont toujours disponibles pour les parents.

Le directeur de l’école Sabi’u Musa Haruna a déclaré que la décision avait été prise après avoir consulté les parents des élèves. Cela se produit lorsque la réglementation des crypto-monnaies dans le pays est encore incertaine.

Le Nigeria est le deuxième plus grand marché Bitcoin (BTC / USD) au monde, derrière les États-Unis seulement, mais en février, sa banque centrale a ordonné à toutes les banques commerciales du pays de fermer tous les comptes liés aux crypto-monnaies. La principale banque du pays a averti qu’il était interdit aux institutions financières de faciliter les paiements cryptographiques.

La communauté crypto reste forte au Nigeria

Les préoccupations réglementaires n’ont pas dissuadé la communauté crypto au Nigeria de poursuivre ses activités, car la majorité des transactions sont effectuées en ligne.

L’acceptation des crypto-monnaies par l’Oxford Science Academy est un autre signe que la communauté crypto reste très active malgré les récents revers réglementaires. Haruna a dit,

Nous avons décidé d’accepter les crypto-monnaies comme frais de scolarité car le monde d’aujourd’hui penche vers le système.

Dans une déclaration récente, Haruna a déclaré à la BBC qu’il pensait que Bitcoin serait plus accepté que fiat à l’avenir.

Aller contre l’argent centralisé

Les crypto-monnaies offrent un moyen privé et plus rapide d’effectuer des paiements. Bien qu’il ait été utilisé pour les paiements dans les secteurs financier et technologique, le paiement des frais de scolarité en crypto-monnaies n’est pas très courant. Haruna a déclaré qu’il se sentait poussé à introduire les paiements cryptographiques à l’école en raison du niveau d’adoption des actifs numériques.

Cette décision pourrait ouvrir la voie à d’autres écoles pour adopter les paiements par crypto-monnaie, ce qui entraînera un passage des méthodes de paiement centralisées aux méthodes de paiement décentralisées.

L’école post-nigériane accepte désormais les paiements cryptographiques malgré les problèmes réglementaires apparus en premier sur Invezz.