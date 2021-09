Une écolière de Leeds, 13 ans, exclue pour un pantalon effleurant les chevilles qui pourrait « distraire les enseignants » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Olivia Harrison, 13 ans, affirme qu’un membre du personnel de la John Smeaton Academy, à Leeds, lui a ordonné de se changer dans les vêtements perdus à l’heure du déjeuner lundi. L’élève de neuvième année a refusé de porter un pantalon d’objets perdus et a été envoyé en isolement.

Après s’être opposée au respect de cette peine, elle a été exclue pendant deux jours et mise en isolement de trois jours supplémentaires à son retour à l’école.

Mlle Harrison a déclaré à LeedsLive : “[The staff member] a dit que je devais changer de pantalon et de chaussettes parce qu’on pouvait voir mes chevilles et elle a dit que c’était gênant pour les autres élèves et enseignants.

« J’ai dit : « êtes-vous en train de dire qu’ils vont être excités ? » Et [the staff member] a dit, ‘eh bien, je ne le dirais pas comme ça.’ Elle a dit que mon pantalon montrait trop ma silhouette.”

Un porte-parole de la fiducie a déclaré: «Nous avons les normes les plus élevées dans tous les domaines de la vie scolaire, que ce soit en classe, en termes de comportement et en ce qui concerne l’uniforme.

“Nous ne nous en excusons pas et sommes ravis que la majorité des étudiants respectent ces normes. Cependant, lorsque les étudiants ne les respectent pas, nous avons mis en place des politiques claires.

“Nous ne commentons pas les cas individuels mais pouvons dire que nous n’avons pas reçu de plainte parentale à ce sujet.”

Reportage supplémentaire de Ben Abiss.