Une écolière repère une erreur flagrante dans ses devoirs de mathématiques et répond par une réponse brutale | Royaume-Uni | Nouvelles

La réponse a été partagée sur Reddit et a ensuite été largement partagée sur Internet. Myrah a été invitée à écrire une équation pour six scénarios, a partagé un article sur Reddit. « Jane a 12 crayons et Kim a 7 crayons. Combien de crayons Susan a-t-elle de plus que Kim ? la fille – connue uniquement sous le nom de Myrah – a été invitée dans le cadre de son devoir.

Sa réponse a été saluée comme légendaire.

« Qui est Suzanne ? » elle a demandé.

“Myrah va des lieux”, a écrit un Redditor avec insolence, tandis qu’un second a félicité Myrah pour sa réponse sans bêtises.

Un autre avait une théorie différente, disant : « Peut-être que c’est un test de compréhension de lecture déguisé en test de mathématiques ».

Et les Redditors ont également repéré des erreurs dans les autres questions.

La première question demandait : « Il y a 8 oiseaux sur une branche. Il y a 3 oiseaux sur une autre branche. Combien y a-t-il d’oiseaux dans l’arbre ?

Cet article contient des liens d’affiliation, nous pouvons recevoir une commission sur les ventes que nous en générons.En savoir plus

Et elle a correctement répondu: “8 + 3 = 11.”

Mais un utilisateur de Reddit a demandé : « Aussi #1. Comment savons-nous que ces 2 branches font partie du même arbre ? »

« Il y a 8 poissons dans le poste. 7 poissons ont nagé. Combien en reste-t-il dans l’étang ? une autre question (question 3) posée.

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré: “J’ai aussi un problème avec le numéro 3. Même si les poissons nagent dans un étang … ils sont toujours dans l’étang.”