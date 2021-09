Une éducation libérale aux caractéristiques indiennes : l’étoile directrice doit être le débat et le dialogue, pas la dissidence et la protestation

De plus, en tant que société, sommes-nous assez tolérants pour être en désaccord avec une idée et non avec l’individu ? Les événements récents ont montré que ces deux tensions sont réelles et susceptibles de relever la tête.

Par Mukesh Sud

L’Inde est-elle prête pour une université d’éducation libérale fondée sur un modèle occidental ? Tout d’abord, un peu de contexte. Au cours de la dernière décennie, un certain nombre de nouvelles universités d’enseignement libéral ont vu le jour. KREA, probablement le plus récent, a rejoint les rangs d’Ashoka, OP Jindal, etc. Des joueurs plus âgés comme Christ, JNU, etc., existent depuis un certain temps. Même les IIM Bangalore et Kozhikode ont annoncé des programmes d’études libérales.

Nous avons des universités publiques et privées offrant aux étudiants le choix d’une éducation libérale. Le grand nombre de candidatures, en particulier parmi les universités les plus récentes, indique que les étudiants et les employeurs potentiels voient les avantages de cette formation. De plus, la nouvelle politique d’éducation (NEP) du gouvernement a tracé une voie ambitieuse pour l’éducation libérale. Tout en rendant hommage aux grandes traditions de Takshashila et de Nalanda, le NEP envisage des instituts indiens d’arts libéraux (IILA) avec 30 000 étudiants chacun pour encourager la réflexion interdisciplinaire. Avant de nous lancer dans ce voyage, soyons conscients de certains écueils.

Dissidence dans les universités publiques et privées

Partout dans le monde, les programmes d’éducation libérale sont largement basés sur un modèle occidental où les individus libres d’esprit jouissent du droit de manifester et de s’opposer. En fait, la dissidence, tout comme le concept économique de destruction créatrice, est considérée comme nécessaire pour détruire l’ancien et faire place au nouveau.

Si la dissidence est un élément central de l’éducation libérale, nos universités publiques et privées sont-elles équipées pour gérer cela ? Examinons d’abord les universités publiques. Les deux piliers qui les soutiennent sont les nominations gouvernementales et le financement de l’État. Seule une poignée de nos universités fonctionnent à travers leurs conseils d’administration et jouissent d’une véritable autonomie. La majorité ont des dirigeants dont la philosophie est largement alignée sur la dispensation existante. De même, pour le financement, ils doivent respecter les règles du jeu souvent tacites. De toute évidence, cela crée une inadéquation structurelle.

Les universités privées peuvent-elles assumer ce rôle ? Bon nombre des plus récents ont été financés par des entrepreneurs de première génération dont le succès passé reposait sur la remise en cause de l’ordre existant. À première vue, ils sont les mieux placés pour encourager la libre pensée et la dissidence. Cependant, les conséquences politiques de la dissidence peuvent être dures et difficiles à supporter.

De plus, en tant que société, sommes-nous assez tolérants pour être en désaccord avec une idée et non avec l’individu ? Les événements récents ont montré que ces deux tensions sont réelles et susceptibles de relever la tête.

Climat institutionnel

L’historien Alexander Gerschenkron a déclaré que, tant dans l’esprit que dans l’idéologie, le climat intellectuel dans les pays en développement tardifs (lire l’Inde) diffère fondamentalement des premiers développeurs (Europe occidentale et États-Unis).

En Occident, une culture de la dissidence est destinée à stimuler un marché d’idées. Dans un contexte indien, est-ce le meilleur compromis ? Jeter l’ancien, embrasser le nouveau, pourrait être comme jeter le bébé avec l’eau du bain. Nous avons des problèmes méchants, dont beaucoup défient les solutions simples. Pour y faire face, nous avons besoin de penseurs critiques avec une perspective interdisciplinaire. C’est à travers le débat et le dialogue, et pas seulement la protestation et la dissidence, que des solutions seront trouvées qui apporteront le nouveau tout en conservant ce qui a fonctionné dans l’ancien. Dans le même temps, le modèle occidental, que de nombreux universitaires et intellectuels publics privilégient, est également en crise. Peut-être que les leçons d’autres pays où le modèle d’éducation libéral occidental a été introduit peuvent nous montrer une voie à suivre.

Un contexte de dissidence

En 2019, Yale-NUS a proposé un cours « Dialogue & Dissent in Singapore ». Il comprenait un atelier impliquant une manifestation simulée dans un parc local. Plus tard, après que les étudiants se soient inscrits et que les cours étaient sur le point de commencer, le cours a été annulé. Cela a été critiqué pour empiéter sur la liberté académique. Un comité d’enquête a trouvé des défaillances administratives, mais aucune preuve de violation de la liberté académique. Cependant, l’université devait se conformer aux lois locales et équilibrer la tension de fonctionnement dans un État quasi autoritaire. Les discussions critiques sur la politique locale se sont poursuivies dans des cours tels que « Philosophie et pensée politique » et « Enquête sociale comparative ». Des conférenciers controversés, dont certains qui figuraient sur la liste du cours annulé, continuent d’être accueillis sur le campus. Dans un autre cas, des professeurs de journalisme à l’Université de New York (NYU) ont refusé d’enseigner sur leur campus d’Abu Dhabi lorsque deux membres du corps professoral se sont vu refuser des visas pour voyager et enseigner là-bas. Le président de NYU, tout en partageant la préoccupation de la faculté, a déclaré que refuser d’enseigner à Abu Dhabi ne punissait que les étudiants et les professeurs qui n’avaient aucun rôle dans le problème. NYU a accepté de mettre en place un système plus transparent pour l’acceptation des visas.

Alors que Yale et NYU ont eu des démêlés avec leurs pays hôtes, des solutions ont été trouvées grâce au dialogue et à la discussion. Alors que le nouveau paysage de l’éducation libérale s’ouvre en Inde, nos propres universités devront débattre de ces questions et trouver des réponses appropriées.

L’auteur est professeur agrégé (domaine de la politique commerciale), IIM, Ahmedabad, et professeur invité, Ashoka University

