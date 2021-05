Une émission de télé-réalité à la recherche de mannequins taille plus est en route

L’émission de téléréalité ne sera diffusée que sur Montre Facebook du prochain 16 mai et on s’attend à ce que parmi les sept participants la prochaine sensation virale des mannequins taille plus sort.

“Les juges recherchent la prochaine sensation de mannequinat virale pour cultiver une nouvelle base de fans. Sept glamazons surdimensionnés rivaliser pour impressionner le panel de juges de piste et d’invités spéciaux alors qu’ils naviguent dans l’industrie du mannequinat à l’ère des médias sociaux », lit-on dans le synopsis de l’émission.