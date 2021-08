Une émission de téléréalité emblématique annulée après 17 ans

The X Factor de Simon Cowell a vu ses derniers jours à la télévision, du moins dans son Royaume-Uni natal ITV a confirmé plus tôt cette semaine qu’il est peu probable que la série revienne, mettant fin à une série de 17 ans. La dernière saison de l’émission a été diffusée en 2018, avec Cowell, Robbie Williams, Ayda Field et Louis Tomlinson en tant que juges. L’émission a fait ses débuts en décembre 2004 et a inspiré des retombées dans le monde entier, y compris une édition américaine de courte durée diffusée sur Fox de 2011 à 2013.

Cowell avait prévu de ne pas diffuser l’émission pendant cinq ans, mais des sources ont déclaré au Sun qu’il était “peu probable” que l’émission revienne un jour. “Il n’y a aucun plan actuel pour la prochaine série de The X Factor à ce stade”, a déclaré au Sun un représentant d’ITV, le réseau britannique qui a diffusé l’émission. Un initié a souligné que bien que The X Factor continue d’être un succès mondial, il n’y avait “aucun doute” que la version britannique est “devenue légèrement périmée”.

“Simon reste au sommet de son art et sait comment faire un succès. Il détient les droits de l’émission, et c’est son appel – pas celui d’ITV – qu’il l’abandonne ou non”, a déclaré la source au Sun. “De toute évidence, la dernière chose qu’il veut, c’est que X Factor s’éteigne avec un gémissement et devienne un peu une blague – surtout contrairement à la série dans son faste. Il est toujours en veilleuse et il y a la possibilité de le rendre en 2023, avec des auditions l’été prochain, mais beaucoup rouleront sur son nouveau format Walk The Line.”

Alors que la série à succès de Cowell se termine, il en a une autre en préparation pour ITV. Walk The Line est une série de six épisodes qui devrait être diffusée le vendredi soir. Dans le spectacle, les concurrents se produiront pour Cowell et d’autres juges. À la fin de la soirée, les deux meilleurs chanteurs peuvent soit remporter un gros prix en espèces, soit rester dans la compétition, avec le risque de perdre le prix en espèces s’ils n’avancent pas. “Il y a beaucoup d’argent en jeu et le concept est fantastique, c’est un peu comme une version musicale de Who Wants To Be A Millionaire ?” une source d’ITV a déclaré au Sun. “Mais c’est un jeu télévisé, pas un spectacle de talents, et il est important de souligner qu’il n’est pas considéré comme un remplaçant direct de The X Factor.”

La décision de mettre fin à The X Factor au Royaume-Uni n’est pas une surprise totale. En février 2020, avant même la pandémie, Cowell et ITV ont confirmé qu’il n’y aurait pas de saison pour 2020, avait rapporté Variety à l’époque. Cependant, il était toujours prévu de diffuser l’émission en 2021. The X Factor a connu une baisse de notation majeure ces dernières années, les récentes saisons X Factor: Celebrity et X Factor: The Band de Cowell n’ayant pas réussi à arrêter la tendance.

Le directeur général d’ITV plc, Kevin Lygo, a également laissé entendre lors du Festival de la télévision d’Édimbourg l’année dernière que l’émission ne reviendrait pas. “Ce n’est pas définitivement de retour, il pourrait revenir, et si c’est le cas, le format sera modifié”, a déclaré Lygo à l’époque, rapporte Variety. « Simon le contrôle plus que nous. Quand veut-il qu’il revienne, comment veut-il revenir ? Espérons que nous pourrons en faire partie. »

The X Factor a été lancé en 2004 avec Cowell, Sharon Osbourne et Louis Walsh comme premiers juges. L’édition britannique a permis de lancer les carrières de One Direction, Little Mix, Leona Lewis, Olly Murs et bien d’autres. Le spectacle a inspiré des éditions locales à travers le monde, mais aucune n’a eu autant de succès que l’original. La version américaine a même échoué, ne durant que trois saisons. Cowell apparaît encore régulièrement à la télévision américaine, en tant que juge sur NBC’s America’s Got Talent, la version américaine à succès de son Britain’s Got Talent.