Une émission majeure de Cartoon Network obtient un nouveau spin-off

Les retombées animées de Cartoon Network et d’autres divisions de WarnerMedia sont en plein essor alors que les services de streaming continuent de se développer. HBO Max à lui seul a commandé de nouvelles saisons, des retombées et des reprises de plusieurs émissions du CN, et cette séquence se poursuit avec la dernière annonce du streamer. Adventure Time, l’émission au succès monumental de Cartoon Network qui s’est déroulée de 2010 à 2018, obtient une autre retombée. Sous le titre provisoire Adventure Time: Fionna & Cake, le spectacle suivra les prises de vue de genre échangé sur les protagonistes Jake et Finn que le roi des glaces a concocté.

Fionna et Cake ont été présentés dans plusieurs épisodes d’Adventure Time, offrant une nouvelle vision du monde de la série. L’aventurière et son acolyte félin feront également équipe avec Simon Petrikov, l’ancien roi des glaces, dans le nouveau spectacle, qui se déroulera au Pays d’Ooo. Aucun casting de voix n’a été annoncé. Dans l’émission originale, Madeleine Martin a exprimé Fionna, Roz Ryan a exprimé Cake et Tom Kenny a exprimé Simon.

(Photo: HBO Max)

L’émission HBO Max durera 10 épisodes et verra le trio “se lancer dans une aventure multivers et un voyage de découverte de soi”. Cependant, ce ne sera pas tout joyeux, étant comme “un nouvel antagoniste puissant déterminé à les traquer et à les effacer de l’existence, se cache dans l’ombre”.

Adam Muto est le showrunner et producteur exécutif du projet. Muto a commencé à travailler sur Adventure Time dans la saison 3, devenant finalement showrunner dans la saison 5. Il sert également de showrunner pour le précédent spin-off de HBO Max, Adventure Time: Distant Lands. Le créateur d’Adventure Time, Pendleton Ward, ne semble pas faire partie de cette nouvelle production.

HBO Max n’a pas annoncé de date de première pour Adventure Time: Fionna & Cake avec le communiqué de presse de révélation. Cependant, les cuivres de HBO Max et de Cartoon Network Studios semblent enthousiastes à l’idée d’élargir le monde du programme original.

“Adventure Time a vraiment brisé le moule et a gagné des légions de fans passionnés dans le processus”, a déclaré Billy Wee, vice-président directeur de la comédie et de l’animation originale de HBO Max. “Nous sommes ravis de nous associer à nos amis de Cartoon Network Studios pour continuer à innover et à étendre l’univers d’Adventure Time avec cette équipe de classe mondiale.”

Sam Register, président de Warner Bros. Animation et Cartoon Network Studios, a ajouté : « Adventure Time a brisé les frontières et a été un brillant exemple de l’impact que peut avoir la narration animée. Nous sommes ravis de nous associer à HBO Max pour perpétuer cette tradition. de nouveaux sommets, terres et mondes magiques.”