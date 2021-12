Une émission matinale majeure cesse d’être diffusée après des tests d’ancrage positifs pour COVID-19

Good Morning Britain fera une pause la semaine prochaine après que l’ancre Sean Fletcher ait été testée positive pour COVID-19. La nouvelle survient alors que le Royaume-Uni continue de connaître un pic de nouveaux cas de COVID-19 alors que la variante omicron se propage à travers le pays. Fletcher a révélé qu’il avait été testé positif dimanche et qu’il avait été contraint de manquer le Sunday Morning Live de BBC One, qu’il anime également.

« J’ai passé une bonne matinée. Un test de flux latéral positif soutenu par un test PCR positif. Je suis descendu pour le petit déjeuner et je me suis coupé le doigt avec un couteau à pain. Je n’ai pas pu arrêter le saignement », a écrit Fletcher sur Instagram, à côté d’une photo du test positif. Il s’est « rajusté » pour pouvoir toujours apparaître virtuellement sur Sunday Morning Live. Il a ensuite remercié Adrian Chiles, qui animait depuis le studio à sa place, rapporte le Mirror.

Étant donné que Fletcher apparaît également sur Good Morning Britain d’ITV, les producteurs ont pris des mesures pour protéger les autres présentateurs en limitant le nombre d’émissions pour le reste de l’année. Il n’y aura pas d’épisodes entre le 29 et le 31 décembre. L’émission ne reviendra que le 4 janvier, le lendemain d’un jour férié au Royaume-Uni. Il y aura toujours un épisode spécial préenregistré du jour de Noël diffusé le samedi matin. La décision d’annuler les épisodes de la semaine prochaine est due à « la pandémie et pour protéger nos équipes, nous avons donc décidé de leur accorder une pause prolongée », a déclaré un porte-parole à Deadline.

Avant le début de la pause, les présentateurs devront se maquiller pour les épisodes restants avant Noël cette semaine, rapporte The Sun. La décision d’annuler des épisodes est choquante puisque Good Morning Britain a continué à être diffusé l’année dernière, même pendant le verrouillage. Une source télévisée a déclaré au Sun que c’était « du jamais vu ».

« Cela montre à quel point tout le monde est alarmé au sein du réseau et sur l’émission elle-même », a déclaré la source du Sun. « Nous avons même diffusé tout au long de la pandémie, mais dernièrement, cela devient presque impossible avec des pénuries de personnel et des craintes que la période de Noël ne déraille pour tout le monde. Espérons que les choses reviendront à la normale au début de la nouvelle année – c’est un coup dur pour le réseau, et pour la publicité aussi. »

Le Royaume-Uni a signalé lundi 91 743 nouveaux cas de COVID-19, le deuxième total quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, rapporte la BBC. Les conseillers scientifiques du gouvernement ont suggéré que de nouvelles restrictions pourraient être nécessaires, mais le Premier ministre Boris Johnson n’a annoncé aucune nouvelle restriction après une réunion du cabinet. « Nous examinons toutes sortes de choses pour garder Omicron sous contrôle et nous n’exclurons rien », a déclaré Johnson. « Mais pour le moment, je pense que nous voulons que les gens se concentrent sur la prudence – donc la ventilation, les masques aux endroits appropriés, toutes les choses habituelles pour se laver les mains, mais rappelez-vous à quel point Omicron est vraiment contagieux. »