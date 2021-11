Une émission télévisée à effet de masse pourrait se produire sur Amazon

Selon un rapport de Deadline, Amazon Studios est « sur le point de conclure un accord » pour créer une série télévisée basée sur la populaire série Mass Effect de BioWare.

C’est tout ce que le rapport avait à dire, ce n’est donc qu’un début, semble-t-il. Rien n’est confirmé à ce stade.

Amazon a récemment investi dans des propriétés de jeux vidéo, car la société produit une émission télévisée Fallout avec Jonathan Nolan et Lisa Joy de Westworld.

Un film Mass Effect a été annoncé en 2010 avec Legendary prêt à produire et Warner Bros à bord pour distribuer le projet basé sur la série RPG de BioWare. L’un des scénaristes embauchés, Mark Protosevich de Thor, a finalement abandonné et le projet n’a jamais décollé.

Mac Walters de BioWare a déclaré en juin de cette année que la télévision convenait mieux à Mass Effect.

« Si vous voulez raconter une histoire aussi étoffée que Mass Effect, la télévision est le moyen de le faire. Il y a une manière naturelle que cela correspond bien au contenu épisodique », a-t-il expliqué.

Quant à la série de jeux Mass Effect, un nouveau jeu est en route et un nouvel art teaser vient de sortir, faisant allusion au retour des Geth. Le nouveau jeu Mass Effect sera le premier de la série principale depuis Mass Effect: Andromeda en 2017. EA et BioWare ont publié Mass Effect: Legendary Edition – comprenant des versions mises à jour de Mass Effect 1-3 – plus tôt cette année et il s’est vendu mieux que prévu.

La nouvelle est arrivée dans le cadre de l’interview de Deadline avec la patronne d’Amazon Studios, Jennifer Salke, qui a déclaré que la dernière version de la société, Wheel of Time, était bien lancée. « Nous pouvons affirmer avec fermeté que Wheel of Time a été la première de la série la plus regardée de l’année et l’un des 5 meilleurs lancements de tous les temps pour Prime Video », a déclaré Salke.

L’une des prochaines grandes séries télévisées d’Amazon est son projet Le Seigneur des Anneaux, qui devrait débuter en septembre 2022. Salke a déclaré que l’émission « semble absolument incroyable et nous avons hâte de la lancer dans le monde ».