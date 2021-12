Une émission télévisée de comédie annulée après une seule saison

Les fans de comédie et d’animation ont été dévastés le mois dernier d’apprendre que The Harper House avait été annulé après une seule saison. Le créateur Brad Neely a annoncé la triste nouvelle aux fans sur Twitter, et cela a ensuite été confirmé dans un rapport de Deadline. La série est désormais diffusée dans son intégralité sur Paramount+, car aucun nouvel épisode n’est à venir.

Neely remercie son équipe, les acteurs et ses fans d’avoir soutenu The Harper House lorsque l’annulation est devenue officielle. Il a tweeté: « La maison Harper est annulée. J’apprécierai toujours l’équipe et les acteurs résilients de la série qui se sont réunis lors d’une rupture sans précédent de la vie normale pour former cette famille avec moi. Je suis reconnaissant à toutes les personnes impliquées et à tous ceux qui ont donné c’est un coup. Il est temps de devenir fou. «

La Maison Harper est annulée. J’apprécierai toujours l’équipe et les acteurs résilients de la série qui se sont réunis lors d’une rupture sans précédent de la vie normale pour former cette famille avec moi. Je suis reconnaissant à toutes les personnes impliquées et à tous ceux qui ont tenté le coup. Il est temps de devenir fou – Brad Neely (@bradneely) 11 novembre 2021

Neely a reçu une vague de condoléances de la part d’amis, de collègues et de fans. Beaucoup pensaient que l’annulation était prématurée, car ils avaient essayé d’inciter leurs amis et leur famille à donner une chance à l’émission. The Harper House était l’histoire d’une famille vivant dans une petite ville de l’Arkansas et essayant de se tirer d’affaire, en partie en habitant une vieille maison victorienne délabrée.

« Ughh, je suis désolé. C’était tellement drôle et bon ! Peut-être qu’un autre streamer peut le récupérer, mais je suis sûr que vous avez un autre grand dessin animé en préparation, sinon », a écrit un fan. Un autre a ajouté: « C’est toujours formidable de voir le travail acharné se dérouler, ne serait-ce que pour un temps plus court que jamais. Félicitations à toute votre équipe. »

The Harper House mettait en vedette Rhea Seehorn dans le rôle de la matriarche Debbie Harper, Jason Lee dans celui de Freddie Harper, Ryan Flynn dans celui de Todd Harper, Tatiana Maslany dans celui d’Ollie Harper, Chris Diamantopoulos dans le rôle du Dr Morocco et Neely lui-même dans une poignée de rôles. Parmi les autres voix familières figuraient Gabourey Sibide, Gary Anthony Williams, Nyima Funk, VyVy Nguyen et Lance Krall.

Neely est connu de beaucoup pour ses courtes vidéos d’animation publiées en ligne sous le surnom de « Creased Comics », notamment The Baby Cakes Diaries, Queeblo et d’autres. Il a travaillé sur South Park en tant que producteur pendant deux saisons et a créé deux autres séries animées de courte durée avant The Harper House – China, IL et Harg Nallin’ Sclopio Peepio de Brad Neely, bot pour Adult Swim.

Jusqu’à présent, Neely n’a donné aucun indice sur ce sur quoi il travaille ensuite. Il n’a pas commenté les espoirs des fans que The Harper House soit repris par un autre streamer. Jusqu’à présent, Paramount+ n’a pas commenté l’annulation. La saison 1 est toujours en streaming au moment d’écrire ces lignes.