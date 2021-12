Une émission YouTube de longue date annulée après 8 ans et des centaines d’épisodes

Après huit ans et plus de 400 épisodes, la série YouTube bien-aimée Nintendo Minute a pris fin. L’émission, qui a fait ses débuts en 2013 et est animée par Kit Ellis et Krysta Yang, a diffusé son dernier épisode sur la plate-forme vidéo le vendredi 17 décembre, Ellis et Yang confirmant qu’il s’agissait du dernier. Nintendo Minute, diffusée via la chaîne Nintendo, présentait des mises à jour sur le monde du jeu Nintendo.

La fin de l’émission a été confirmée pour la première fois dans un tweet du compte Twitter officiel de Nintendo of America faisant la promotion de l’épisode final. Dans ce tweet, Nintendo a partagé qu' »après 8 ans et plus de 400 épisodes, [Nintendo Minute] touche à sa fin avec ce dernier épisode de Kit & Krysta. » Nintendo a ensuite exprimé ses « plus profonds remerciements à tous ceux qui ont regardé au fil des ans ». en partie, « nous avons des nouvelles cette semaine et c’est le dernier épisode de Nintendo Minute. Les mots ne peuvent exprimer à quel point cette expérience a été incroyable pour nous et tout a été possible grâce à vous tous. »

Après 8 ans et plus de 400 épisodes, #NintendoMinute touche à sa fin avec ce dernier épisode de Kit & Krysta. Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont regardé au fil des ans. Regardez maintenant : https://t.co/dIeNQYSLtk pic.twitter.com/YYGqJT5gr9 – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 17 décembre 2021

Dans la vidéo finale, intitulée à juste titre « Nintendo Minute – Final Episode », Ellis et Yang se sont souvenus des huit dernières années. La vidéo de 11 minutes a mis en évidence les interviews d’hommes en duo, notamment avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild réalisé par Eiji Aonuma et le créateur Shigeru Miyamoto, et d’autres moments tout au long des huit années de la série. La vidéo a déjà récolté plus de 360 ​​000 vues.

La nouvelle brutale de la fin de l’émission a suscité une forte réaction de la part des fans passionnés de Nintendo Minute. Répondant à la nouvelle, l’utilisateur de Twitter a écrit : « C’est dommage que la Nintendo Minute se termine. Ils étaient extrêmement charmants, mais je comprends qu’après 8 ans, vous voulez finalement reculer. Je regarderai avec plaisir en arrière avec des souvenirs amusants et des rires fous. » Quelqu’un d’autre a tweeté : « C’est tellement triste de voir ça se terminer après toutes ces années. J’ai apprécié chacune d’entre elles. Merci Kit et Krysta pour tout le plaisir que vous avez apporté avec Nintendo Minute. Bonne chance ! »

Nintendo Minute a commencé en 2013, juste après la fin de la série Nintendo Week, diffusée sur la chaîne Nintendo, selon Game News 24. Cette série a été diffusée de 2009 à 2012, après quoi Ellis et Yang ont commencé à héberger Nintendo Minute. Tout au long de l’émission, les deux animateurs ont présenté les versions de Nintendo et ont également assisté à des salons professionnels, interviewé des développeurs de jeux, etc. Pour le moment, on ne sait pas encore si une nouvelle série sera lancée à la suite de la fin brutale de Nintendo Minute.