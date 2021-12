Une employée catholique poursuit le syndicat pro-avortement pour l’avoir forcée à financer l’activisme

Dorothy Frame, une employée du Blanchfield Army Community Hospital de Fort Campbell, poursuit un syndicat qui l’a forcée à payer des cotisations en violation de ses croyances catholiques.

Bien que Frame ne soit pas membre de l’Union internationale des travailleurs (LIUNA), elle est tenue de payer des cotisations qui sont utilisées pour promouvoir les positions pro-avortement du syndicat, selon un communiqué de la National Right to Work Legal Defence Foundation, qui est lui fournir une aide juridictionnelle gratuite.

« Les responsables de la LIUNA ont mis en évidence leur arrogance et leur insensibilité en forçant Mme Frame à choisir entre perdre son emploi et compromettre gravement ses croyances religieuses », a déclaré Mark Mix, président de la National Right to Work Foundation (NRTW). « Refuser à un individu un simple accommodement religieux est une violation flagrante de la loi fédérale, et les avocats de la Fondation se battront pour Mme Frame jusqu’à ce qu’elle en obtienne un.

Frame a déclaré au syndicat que le financement de leurs activités la rendait complice du péché d’avortement en violation de ses croyances religieuses dans une lettre de juillet 2019, selon le communiqué de la NRTW.

L’avocat du syndicat aurait dit à Frame que sa compréhension de sa propre foi était inférieure à la sienne et lui a envoyé, ainsi qu’à son prêtre, des lectures curatives de l’église, selon NRTW.

Le syndicat soutient l’avortement à l’échelle nationale grâce à son adhésion à des groupes pro-avortement, notamment la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles et le Conseil de direction des droits civils et humains et en soutenant les candidats politiques qui ont promu l’avortement pendant leur mandat, selon une lettre de l’avocat de Frame à LIUNA.

Les avocats ont porté le cas de Frame devant le tribunal de district américain du district central du Tennessee, accusant des responsables syndicaux de discrimination religieuse, de harcèlement et exigeant le remboursement des cotisations saisies en violation de sa foi.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]