Une employée du métro suspendue après s’être défendue lors d’un vol à main armée

Une employée de Subway s’est courageusement défendue tout en se faisant voler sous la menace d’une arme – même en désarmant avec succès le mec et en le faisant partir … et tout ce qu’elle a obtenu a été suspendu.

Le nom de la femme est Araceli Sotelo, et elle travaillait dans une station de métro de Rockford, dans l’Illinois, le week-end dernier, lorsqu’un gars est entré effrontément et lui a pointé une arme à feu, lui demandant de lui donner l’argent disponible dans le magasin … une rencontre qui a été partiellement filmée.

Les caméras de surveillance du magasin fonctionnaient et, d’une manière ou d’une autre, les images ont été divulguées au scanner Rockford local, qui a filigrané les clips et les a lancés sur FB.

Les images sont folles – vous voyez Sotelo crier au gars de partir et de s’arrêter, puis elle commence à se bagarrer avec lui derrière le comptoir … et prend le dessus pendant la confrontation. Ils se répandent dans la salle à manger et Sotelo lâche étonnamment l’arme.

Elle arrache aussi le pull du voleur, puis s’empare de l’arme à feu… le renversant sur la tête ! Il s’enfuit avec juste son sac à main en main. Alors, elle s’est bien débrouillée.

Sotelo dit qu’elle a été contactée par son manager après toute cette épreuve, et qu’on lui a dit qu’elle ne travaillerait pas ou ne serait pas payée tant que cette vidéo n’aurait pas été complètement supprimée d’Internet … quelque chose que Sotelo dit est pratiquement impossible maintenant. Elle nie également l’avoir envoyé en premier lieu – bien qu’elle en ait depuis publié une partie non filigranée sur son propre TikTok.

Pourtant, l’idée qu’elle soit punie pour s’être protégée (et le magasin par extension) est considérée comme BS par beaucoup. Elle n’a plus de téléphone (qui s’est cassé pendant la bagarre) et tout ce qu’il y a dans son sac à main, y compris les cartes de crédit et sa carte d’identité.

Sa mère a lancé un GoFundMe pour couvrir les frais juridiques et la perte de salaire pendant qu’ils font le tri dans tout ce gâchis.