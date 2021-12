Une enceinte avec Alexa pour 10 euros : c’est l’affaire la plus intéressante d’Amazon en ce moment | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La première étape pour commencer à rendre notre maison intelligente dans chacune de ses pièces est peut-être d’acheter un haut-parleur, mais aussi certains de ces appareils capables de rendre intelligente n’importe quelle prise que nous avons déjà installée dans notre maison, et Amazon avec Alexa en sait beaucoup. à propos de ça.

Et c’est que l’un des haut-parleurs les moins chers et les plus privés qu’Amazon a lancé sur le marché, l’Echo Flex, se trouve actuellement sur l’offre qui nous permettra de rendre plus facile l’utilisation de toutes les prises que nous avons dans notre maison et profitez de chacune de ses fonctionnalités supplémentaires.

Maintenant, le haut-parleur Echo Flex particulier peut être obtenu pour seulement 10,99 euros sur Amazon, rien de moins qu’un 19 euros de remise par rapport à son prix précédent, et le meilleur de tous est que vous pouvez le recevoir avant Noël chez vous.

Ce nouvel Amazon Echo se connecte directement à une prise de courant sans avoir besoin de câbles. Il dispose d’un haut-parleur, d’un microphone et d’une lumière LED qui vous indique si Alexa vous écoute ou non.

L’Amazon Echo Flex à 10,99 euros nous permet de contrôler les appareils ménagers avec la voix via Alexa, étant une offre à durée limitée qui vous permettra de remplir toute votre maison d’avant-garde.

Une fois que nous avons branché ce haut-parleur particulier au réseau, nous pouvons utiliser des commandes vocales pour obtenir des informations, ajouter également des produits au panier de notre compte Amazon, consulter les prévisions météo, passer des appels mains libres et contrôler tout autre appareil compatible dans la maison.

La bonne chose à propos de cette enceinte en particulier est que, puisqu’elle est branchée sur n’importe quelle prise de courant que nous avons dans notre maison, elle peut être installée de manière très simple, économisant ainsi de l’espace mais sans laisser passer ces fonctionnalités intelligentes.

Grâce à cette enceinte que l’on peut brancher, on peut gérer, avec des commandes vocales, d’autres appareils compatibles, pouvoir éteindre la lumière quand on va se coucher, démarrer la cafetière quand on va à la cuisine ou encore tamiser les lumières dans le salon pour tout rendez-vous, parmi bien d’autres fonctions.

Donc, si vous cherchez à avoir la meilleure technologie dans votre maison pour la rendre intelligente, et avec une configuration simple et bon marché, l’Echo Flex est ce que vous recherchiez.

