Une enceinte en forme de boîte, la dernière d’IKEA et de Sonos | La technologie

in

La société suédoise IKEA et Sonos viennent de lancer un nouveau haut-parleur intelligent dans la famille SYMFONISK. C’est une manière de camoufler l’orateur et d’unir l’art et la musique dans un même concept.

Sonos apporte le savoir-faire pour créer cette box avec IKEA pour proposer un système de son surround. Il peut être accroché au mur ou laissé en mode bureau ou appuyé contre le mur.

C’est le deuxième collaboration entre IKEA et Sonos puisqu’en 2019 on a vu arriver les premières enceintes connectées. A l’époque c’étaient des enceintes pures et au format lampe.

Cette fois, nous sommes confrontés à un Haut-parleur Wi-Fi qui permet la synchronisation avec un mobile depuis l’application Sonos et créez un environnement de lecture multimédia à la fois indépendamment et en conjonction avec plus de haut-parleurs.

Il existe deux modèles de base, blanc ou noir, avec un motif très neutre qui peut s’intégrer dans n’importe quelle pièce. Ils seront aussi en vente de toute façon différentes façades qui donnent une touche de couleur pour 16 euros.

Les dimensions du tableau sont de 57 x 41 x 6 cm et doit être branché sur une prise pour fonctionner. C’est ce point qui pourrait mettre fin à cette illusion qu’il s’agit d’une peinture pure.

Il faudra voir comment ça sonne enfin Bien que si l’on écoute les mots de Sara Morris, chef de produit chez Sonos, le nouveau design promet :

« La conception acoustique de Sonos signifie que le cadre et le haut-parleur offrent un son impressionnant malgré leur forme compacte, et avec l’application Sonos, la configuration est simple et intuitive. Cette collaboration continue de fournir de nouvelles idées passionnantes qui apporteront de nouvelles expériences à la musique. à travers le monde – nous sommes impatients de rassembler plus d’articles uniques à l’avenir. “

Sera en vente le 15 juillet prochain au prix de 199 euros à la fois dans la boutique en ligne et dans les magasins IKEA physiques.