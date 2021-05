Une encoche plus petite dans l’iPhone 13 aidée par une puce Face ID demi-taille

Il y a de plus en plus de preuves indiquant une encoche plus petite dans l’iPhone 13, et un nouveau rapport indique aujourd’hui qu’une puce Face ID plus petite jouera un rôle pour rendre cela possible.

Les rapports d’une plus petite encoche dans la gamme d’iPhone de cette année remontent à janvier, avec des preuves supplémentaires émergeant depuis lors …

Arrière-plan

La célèbre encoche iPhone contient une gamme impressionnante de composants visibles. De gauche à droite, ce sont:

Caméra infrarouge Illuminateur d’inondation Capteur de proximité Capteur de lumière ambiante Haut-parleur Microphone Caméra avant Projecteur de points

Des composants supplémentaires se trouvent derrière et à côté de ceux-ci, tels que la puce VCSEL traitant les images Face ID.

Le premier rapport selon lequel Apple réduisait l’encoche a été fait par le site japonais MacOtakara. Cela a été soutenu par Ming-Chi Kuo en mars. Nous avons également vu ce que l’on prétend être des panneaux de verre avant avec une encoche plus petite.

Routes potentielles vers une encoche plus petite

Digitimes dit qu’Apple a réussi à réduire la taille de la puce VCSEL de 40 à 50%. Le site indique que la même puce sera utilisée dans les iPad.

D’autres moyens possibles de réduire la taille de l’encoche consistent à déplacer le haut-parleur et / ou le microphone de l’encoche au cadre et à combiner des composants Face ID séparés pour réduire la taille totale.

Nous avons vu une unité factice iPhone 13 Pro Max, qui comprend l’ancien changement. Bien que la lunette des iPhones de la génération actuelle soit très mince, elle est toujours présente et le modèle factice montre qu’il y aurait de la place pour cela au-dessus de l’encoche.

En réduisant l’encoche, Apple ne pense peut-être pas seulement à l’esthétique. Comme le note Digitimes, réduire de moitié la taille de la puce VCSEL signifie également réduire de moitié environ le nombre de plaquettes nécessaires, ce qui permet de réaliser des économies intéressantes.

Vous pouvez en savoir plus sur ce que nous attendons de la gamme iPhone de cette année dans notre guide iPhone 13.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: