Une énorme cigale attaque Biden sur le tarmac avant le sommet du G7 ⋆ 10z viral

Une cigale visiblement impressionnante a attaqué Joe Biden sur le tarmac ce matin alors qu’il se préparait à quitter le pays pour assister au sommet du G7, Biden lui frappant à plusieurs reprises le cou jusqu’à ce que l’insecte s’envole de lui et vers le pool de journalistes.

Alors que Biden parlait à ceux qui se trouvaient à proximité de l’avion, il a commencé à se frapper le cou. Biden s’est ensuite tourné sur le côté, seulement pour voir la cigale revenir pour un deuxième coup sur le 46e président. Biden a ensuite commencé à faire des gestes vers la foule de journalistes et les a avertis « Attention aux cigales », alors qu’il approchait. “Attention aux cigales, je viens d’en avoir une, je viens de m’en avoir”, a-t-il ensuite déclaré aux journalistes.

Le président Joe Biden a chassé une cigale et a averti les journalistes de “faire attention” en se rendant au sommet du G7 en Grande-Bretagne https://t.co/JwK3pu75gu pic.twitter.com/arpkMqWNyn – . (@.) 9 juin 2021

Peut-être fatigué de sa rencontre avec un membre de Brood X, Biden a ensuite bégayé et interrompu son discours en répondant à un journaliste qui lui demandait ses objectifs pour le sommet du G7. “Renforcer l’alliance, faire comprendre à Poutine, et euh, à la Chine, que l’Europe et les États-Unis sont serrés et que le G7 va bouger.” Interrogé sur les vaccins, il a affirmé qu’il avait une stratégie vaccinale pour le monde. Plus tard, il a fait trois pas en arrière vers la scène de sa rencontre avec la cigale.

“Attention aux cigales”, a averti le président Biden aux journalistes ce matin, après avoir été touché au cou avec un sur le tarmac de Joint Base Andrews https://t.co/XmCIX2j9Hb pic.twitter.com/iTXFYS3cLu – POLITICO (@politico) 9 juin 2021

Plusieurs points de vente de la gauche ont poussé à plusieurs reprises l’idée de manger des insectes comme source de nourriture renouvelable, et avec l’émergence de Brood X – une génération exceptionnellement grande de cigales faisant surface maintenant pour s’accoupler – de nombreux points de vente ont suggéré de manger les gros insectes. Comme National File l’a signalé précédemment, « les grands médias d’entreprise ont horriblement lancé l’idée de” grignoter “des cigales alors que les mondialistes tentent de préparer les humains à la pénurie de nourriture et à d’autres pénuries d’approvisionnement. Une dame des « nouvelles » de la télévision du Maryland a fait un reportage sur certains « points chauds pour les cigales » dans la région de Baltimore. Elle a ensuite expliqué comment les cigales pourraient vous donner des allergies alimentaires si vous êtes allergique aux fruits de mer, car les cigales sont censées être liées aux «crevettes et aux homards».