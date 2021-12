Une énorme demande de transfert de Haaland met Liverpool dans le cadre d’une signature «évidente»

De fortes affirmations émergent d’Allemagne selon lesquelles Liverpool fait partie des soumissionnaires les plus probables pour la superstar du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Haaland est l’un des avant-centres les plus demandés dans le football mondial. Il a été lié à des clubs d’élite tels que le Real Madrid et Manchester United. L’année prochaine, il devrait avoir son choix parmi les meilleures équipes d’Europe.

Il y aura une clause de libération relativement bon marché dans son contrat le rendant disponible l’été prochain. Il semble presque certain que quelqu’un l’activera, lui laissant le choix.

Son mandataire Mino Raiola a refusé d’exclure l’idée de rester une saison de plus avec le Borussia Dortmund. Mais tôt ou tard, Haaland franchira la prochaine étape de sa carrière.

Où il finira ne deviendra clair qu’après une bataille de transfert majeure. Après avoir marqué 76 buts en 75 matchs pour Dortmund, son stock est extrêmement élevé.

Maintenant, Sky Deutschland a fourni une mise à jour sur l’avenir de Haaland. Et c’est une lecture passionnante pour les fans de Liverpool.

Selon le point de vente, les «acheteurs les plus évidents» pour Haaland sont Liverpool et le Paris Saint-Germain.

Ils affirment que Liverpool cherchera à signer un nouveau numéro neuf cet été. Cela pourrait faire passer une attaque déjà puissante au niveau supérieur.

La majeure partie des buts de Liverpool vient des ailiers Mohamed Salah et Sadio Mane. Diogo Jota a fait bonne impression depuis son arrivée en 2020, dépassant apparemment Roberto Firmino dans la hiérarchie centrale.

Mais encore une fois, ajouter un avant-centre d’élite comme Haaland serait une énorme déclaration d’intention de Liverpool.

En outre, le rapport ajoute que cela pourrait les aider à convaincre Salah de rester. L’attaquant égyptien est actuellement un problème prioritaire pour Liverpool en raison de son contrat expirant en 2023.

Après avoir marqué 31 buts la saison dernière et en avoir déjà 22 à son actif cette saison, il est l’un des meilleurs joueurs du monde. En tant que tel, il souhaite que tout nouveau contrat reflète cela. Sa préférence reste de rester à Anfield.

Sky dit que sa décision ne sera pas seulement influencée par l’argent. Salah souhaite également que l’équipe de Liverpool se renforce davantage et quelqu’un comme Haaland l’aiderait sûrement à le convaincre.

Cependant, Liverpool devrait investir massivement pour garder Salah et signer Haaland. Ils ont le pouvoir financier, mais ne sont pas le club le plus riche du monde.

Comment Ralf Rangnick affecte-t-il les chances que Man Utd signe Erling Haaland?

Liverpool impliqué dans la bataille de Haaland

De plus, ils n’ont évidemment pas de parcours clair chez l’international norvégien. Le Paris Saint-Germain est également de puissants prétendants.

Le PSG se prépare au départ de Kylian Mbappe l’été prochain. Attendu comme une force dominante pour la prochaine décennie comme Haaland, le Français est en fin de contrat à la fin de la saison.

Il tentait déjà de partir cet été, mais le PSG a rejeté les offres du Real Madrid. Ils essaient toujours de le garder, mais il semble probable que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 déménagera en Espagne en 2022.

Paris devra alors trouver un remplaçant convenable et pourrait se tourner vers Haaland lui-même pour combler le vide. Leur puissance financière signifie qu’ils pourraient se permettre la star de Dortmund, même s’ils ne reçoivent pas de frais de transfert pour Mbappe.

Cependant, il reste encore beaucoup de temps pour que d’autres prétendants se précipitent pour Haaland. Le rapport indique qu’il n’est pas une priorité pour le Real Madrid ou Manchester City – Mbappe et Harry Kane le sont respectivement – ​​mais l’affaire n’est pas close.

Pour l’instant, Chelsea, Manchester United et Barcelone sont tous exclus. Le duo de Premier League a tous deux investi dans des attaquants cet été, tandis que la Liga ne peut pas se le permettre maintenant. Tout transfert potentiel en Serie A n’est pas non plus une option pour le moment.

