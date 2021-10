Man Utd a refroidi son intérêt pour une cible managériale en raison de ses immenses exigences de départ, selon un rapport.

Les chefs de club ont sondé les remplaçants potentiels d’Ole Gunnar Solskjaer cette semaine. Le Norvégien a été critiqué à la suite de la défaite 5-0 de ses rivaux de Liverpool.

Solskjaer et son personnel en coulisses ont été critiqués pour ne pas être à la hauteur du travail. Les joueurs de Man Utd ont également été critiqués, avec Paul Scholes suggérant que Paul Pogba ne devrait plus apparaître dans la bande du club.

Un certain nombre de managers bien connus ont été liés au travail de Solskjaer. Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, en fait partie. L’Irlandais du Nord a fait de Leicester de véritables prétendants au top quatre au cours des dernières saisons.

Erik ten Hag de l’Ajax est également à l’étude. Le joueur de 51 ans a reçu des éloges pour son style de jeu attrayant en Hollande.

Cependant, ce sont Antonio Conte et Mauricio Pochettino qui sont les premières cibles. Conte est un agent libre après avoir quitté l’Inter en mai. Il venait de les guider vers le titre de Serie A mais était déçu par l’idée du club de vendre des joueurs vedettes.

Pochettino est à la tête du PSG depuis le début de l’année. Cependant, l’ancien homme de Tottenham a toujours été attiré par la perspective de gérer Man Utd.

Le Daily Star fournit désormais une mise à jour sur la poursuite de la gestion. Ils affirment que Conte est moins susceptible de prendre le relais en raison de ses revendications salariales massives.

L’Italien veut un contrat à long terme d’une valeur de 18 millions de livres sterling par saison pour remplacer Solskjaer. Il a également l’intention d’amener une toute nouvelle équipe en coulisse à Old Trafford.

Cela signifierait que les Red Devils devraient se séparer d’entraîneurs tels que Michael Carrick et Mike Phelan. Cela coûterait une énorme somme d’argent à cause des compensations et déracinerait complètement les projets futurs du club.

Conte a également des idées ambitieuses pour le mercato. Il aurait besoin d’un nouveau milieu de terrain défensif pour remplacer Fred ou Scott McTominay.

L’ancien patron de Chelsea ne semble pas non plus évaluer Aaron Wan-Bissaka. En conséquence, il voudrait que Man Utd débourse pour un nouvel arrière droit offensif. Cela lui permettrait de jouer sa formation préférée en 3-5-2.

Tout cela met les responsables de United hors de la poursuite. Ils donneront plutôt à Solskjaer les prochains matchs pour sauver son travail. Si cela ne se produit pas, Pochettino pourrait devenir le favori pour prendre le relais.

Six managers de Tottenham pires que Nuno Espirito Santo

Solskjaer compare Man Utd à Tyson Fury

Lors de la conférence de presse de vendredi, Solskjaer a été interrogé sur la situation difficile dans laquelle il se trouve.

L’homme de 48 ans a utilisé une analogie avec Tyson Fury pour expliquer comment United peut revenir à son meilleur niveau. « J’ai vécu de très mauvais moments en tant que joueur ici et quand j’ai été manager », a-t-il déclaré. « J’ai fait face à des revers.

« Il y a eu au moins deux ou trois crises depuis que je suis devenu manager ici et une chose que je peux dire, c’est que je vais toujours tenter ma chance et riposter.

« J’utilise l’analogie : c’était comme si nous étions un boxeur ivre de punch, renversé dans les quatre premières minutes ou au premier tour. On a eu une chance, on a encaissé un but. Nous voulions régler le problème et nous sommes allés un peu trop ouverts et trop frénétiques contre une bonne équipe.

«Vous voyez Tyson Fury quand il est renversé plusieurs fois. C’est remarquable à quel point il est calme et posé sur le sol, compte jusqu’à six, sept, huit et il se lève et repart.

« Nous nous sommes levés trop tôt et avons essayé de faire le tri. Les esprits doivent être meilleurs, mais nous avons également dû examiner différentes choses. La communication doit être directe.

LIRE LA SUITE: Klopp prépare une bombe que Man Utd vole pour remplacer l’une des deux stars de Liverpool