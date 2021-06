Une énorme et mystérieuse étoile joue à cache-cache au centre de la Voie lactée

14/06/2021 à 10h02 CEST

Une équipe internationale d’astronomes dirigée par l’Université de Cambridge a découvert une mystérieuse étoile géante vers le centre de la Voie lactée, à plus de 25 000 années-lumière de la Terre. L’étoile VVV-WIT-08 est 100 fois plus grosse que le Soleil : elle s’éteint soudainement pendant des mois puis revient en pleine luminosité. Cela pourrait être la manifestation d’une variété inconnue de système stellaire binaire.

Selon un communiqué, tout indiquerait que l’étoile géante est accompagnée d’une autre étoile ou d’une planète, former un système binaire. Son compagnon est entouré à son tour d’un disque opaque, qui recouvre l’étoile “clignotante” et la fait disparaître et réapparaître dans le ciel. La recherche a été publiée dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Bien que l’existence de systèmes binaires dans lesquels une étoile éclipse une autre soit connue, les astronomes ont été surpris dans ce cas car il n’est pas habituel de voir qu’une étoile de ces dimensions interrompt son éclat pendant si longtemps, puis réapparaît dans le ciel du firmament.

Avec VVV-WIT-08, les chercheurs ont découvert deux autres étoiles avec des caractéristiques similaires, ce qui suggère la présence d’un variété de système stellaire binaire qui n’a pas encore été identifiée ou étudiée. Les découvertes ont été faites sur la base d’observations faites avec le télescope VISTA, exploité par l’Observatoire européen austral au Chili.

Propriétés uniques

La nouvelle recherche fait partie du projet VISTA Variables in the Via Lactea Survey (VVV), qui travaille depuis une décennie à la recherche d’étoiles à luminosité variable, en particulier dans la partie infrarouge du spectre lumineux. Cependant, l’étoile géante découverte modifie l’intensité de sa luminosité à la fois dans le spectre de la lumière visible par l’homme et dans la lumière infrarouge.

Les spécialistes ont également indiqué qu’il existe un précédent concernant des systèmes stellaires similaires. Par exemple, Epsilon Aurigae est une étoile dont la luminosité diminue de moitié exactement tous les 27 ans – éclipsée par un disque de poussière monumental.

Dans le même sens, une étoile nommée TYC 2505-672-1 fait partie d’un système binaire découvert en 2016 : elle s’est éclipsée depuis 69 ans, ce qui constitue à ce jour un record pour cette classe de systèmes.

Mais les propriétés découvertes dans VVV-WIT-08 ne sont pas non plus expliquées sur la base de leurs principaux antécédents. Par exemple, alors qu’Epsilon Aurigae diminue sa luminosité de 50%, la nouvelle étoile géante découverte dans le centre galactique disparaît presque complètement: fonce exactement à 97%.

Mystères à résoudre

Comme la gradation ne peut pas être expliquée uniquement par la présence d’une étoile compagne, ni un phénomène qui peut être localisé dans l’une des théories dominantes concernant les systèmes d’étoiles binaires, les astronomes ne peuvent pas encore expliquer complètement le comportement de VVV-WIT.-08.

Cependant, comme indiqué précédemment, tout indiquerait l’action d’un grand disque opaque qui éclipse l’énorme étoile.

Ajoutant à l’énigme, les scientifiques ont indiqué qu’il pourrait y avoir environ une demi-douzaine de tels systèmes stellaires, composé d’étoiles géantes et de grands disques opaques.

Il est également étrange que les disques orbitent si loin de l’étoile géante dans ces systèmes, exerçant leur influence à une distance inconcevable dans les autres modèles étudiés.

Désormais, les chercheurs vont tenter de découvrir de nouvelles caractéristiques de ces systèmes binaires, notamment au niveau de leur évolution. En ce moment, ces stars géantes qui jouent à cache-cache ont encore bien des mystères à livrer.

Photo : reconstitution artistique de l’étoile binaire VVV-WIT-08. Crédit : Amanda Smith.

