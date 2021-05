Une énorme fuite d’Android 12 montre une refonte majeure avant Google I / O

Android a à peu près le même aspect depuis le lancement de la version 5 de Lollipop, avec un léger changement principalement dû au lancement de Material Theme aux côtés de Pie. Google a peaufiné certaines choses et arrondi quelques aspérités (littéralement dans de nombreux cas), mais Android 12 va porter tout cela à un tout autre niveau, selon une nouvelle fuite de Jon Prosser sur sa chaîne YouTube FPT.

Prosser a partagé une vidéo présentant des parties de la présentation Google I / O 2021. On dit que Google met en avant le nouveau design radical d’Android, sa nouvelle fonctionnalité multi-appareils et un nouvel accent sur la confidentialité et la sécurité. Malheureusement, bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations sur les deux derniers, nous avons pas mal d’éléments de conception.

Si vous avez vu des fuites sur le thème Silky Home d’Android 12 plus tôt cette année, c’est beaucoup plus que cela. Les utilisateurs peuvent s’attendre à un Android plus rond, de la barre de notification aux commandes audio, avec des fenêtres contextuelles plus épaisses et plus proéminentes.

Toutes les parties de l’interface semblent faire l’objet d’une retouche, et en regardant attentivement, nous pouvons même voir des aperçus d’applications système telles que la calculatrice en train de faire peau neuve.

On s’attend à ce que Google donne aux utilisateurs de Pixel une chance de tester ce nouveau design et certaines des fonctionnalités d’Android 12 lors du lancement d’une version bêta publique à la fin du discours d’ouverture de Google I / O.

Prosser a récemment divulgué les premières images détaillées du Pixel 6 et de la Pixel Watch.

Heureusement, nous n’avons pas besoin d’attendre un certain temps pour voir si ces fuites sont exactes ou non. Google I / O arrive dans quelques jours, et nous apprendrons tout sur Android 12 directement de la bouche du cheval.

