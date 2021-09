Une énorme fuite d’Apple Watch série 7 révèle de nombreux secrets

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

TL;DR

Une nouvelle fuite suggère que l’Apple Watch série 7 sera plus grande que jamais avec des écrans à plus haute résolution. L’augmentation de la surface de l’écran sera utilisée par plusieurs nouveaux cadrans de montre. Nous ne savons pas quand Apple lancera la nouvelle smartwatch, mais ce devrait être en septembre.

Il est assez facile de justifier pourquoi les smartphones Android sont meilleurs que les iPhones. Cependant, en ce qui concerne les montres intelligentes, cette discussion devient beaucoup plus difficile. Apple est fondamentalement le roi du marché des montres intelligentes, et il semble que le prochain modèle va comporter de grands changements.

Selon Bloomberg, Apple pourrait envisager d’augmenter considérablement la taille globale de l’affichage de l’Apple Watch série 7. Ce serait la première fois qu’Apple augmentait la taille depuis 2018 avec l’Apple Watch série 4.

Bloomberg postule que les modèles de la série 7 pourraient être commercialisés en tant qu’appareils de 41 mm et 45 mm, par opposition aux modèles de 40 et 44 mm que nous voyons aujourd’hui. Cela peut sembler peu, mais cette taille de boîtier plus grande pourrait permettre un affichage beaucoup plus grand – jusqu’à 16% plus grand, selon les estimations de Bloomberg. Il semble que le modèle de 45 mm pourrait être équipé d’un écran de 1,9 pouces, une augmentation considérable par rapport aux écrans de 1,78 pouces des appareils de la série 6.

Cela pourrait également signifier une augmentation de la résolution de l’Apple Watch série 7. Il est possible que nous voyions une résolution de 396 x 484 sur la plus grande série 7, un saut décent par rapport aux 368 x 448 sur le plus grand modèle de la série 6.

Apple Watch série 7 : Plus d’écran, plus de cadrans

Apple n’augmenterait pas la taille de l’écran de l’Apple Watch sans une bonne raison. Selon Bloomberg, cette raison pourrait être de vous donner plus d’informations à travers une série de nouveaux cadrans de montre.

Des sources s’adressant à la publication ont affirmé qu’Apple avait au moins cinq nouveaux visages en route :

Modulaire Max : Cela pourrait montrer un grand cadran d’horloge numérique avec une petite complication, similaire au visage actuel de l’Infograph Modular. Cependant, cela pourrait également montrer des complications plus importantes qui s’étendent sur la longueur de l’écran empilé les uns sur les autres, vous donnant beaucoup plus d’informations à la fois.

Continuum : Ce cadran de montre changerait au fur et à mesure que la journée avance pour vous donner des informations pertinentes pour vous au moment pertinent.

Atlas: D’une manière ou d’une autre, cette montre affichera les 24 fuseaux horaires mondiaux à la fois. Cela semble être beaucoup d’informations à la fois, mais il existe des visages Apple Watch existants qui permettent cela.

Cadrans pour montres de marque : Il pourrait y avoir des versions de marque Nike et Hermes de l’Apple Watch série 7. Ces montres obtiendraient également des visages uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Nous n’avons aucune idée du moment où Apple lancera sa prochaine montre. Cependant, nous sommes relativement certains qu’il serait lancé aux côtés de la série iPhone 13, qui arrivera probablement ce mois-ci. Restez à l’écoute, car Apple ne manquera pas de distribuer une invitation à cet événement dans les prochains jours.