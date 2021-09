Une énorme fuite de base de données Nvidia répertorie les jeux tiers non annoncés

Mettre à jour:

Nvidia a répondu à la fuite et a confirmé son authenticité, mais dans une déclaration fournie à wccftech, il a clairement indiqué que la liste est « spéculative » et a été utilisée en interne. La déclaration complète est ci-dessous.

Nvidia a connaissance d’une liste de jeux publiés non autorisés, contenant à la fois des titres publiés et/ou spéculatifs, utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes. L’inscription sur la liste n’est ni la confirmation ni l’annonce d’un match.

Nvidia a pris des mesures immédiates pour supprimer l’accès à la liste. Aucune version de jeu confidentielle ni aucune information personnelle n’ont été divulguées.

Article original:

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, il y a eu une fuite gigantesque de la base de données Nvidia GeForce Now. GeForce Now est le service de cloud gaming de Nvidia et un développeur C++ nommé Ighor July a pu l’ouvrir – révélant ce que l’on pense être un tas de projets non annoncés et de versions à venir en route vers PC.

Certains de ces titres ont fait l’objet de rumeurs pour des plates-formes comme la Nintendo Switch – peut-être que le plus remarquable du lot est le Remasters de GTA. Fait intéressant, la liste mentionne également d’autres titres, comme Baïonnette 3 et Shin Megami Tensei V – ces deux jeux sont évidemment des exclusivités de la console Switch.

Gardez à l’esprit qu’aucun de ces projets n’a été officiellement confirmé pour PC. Voici la liste via Reddit :

Square Enix:

Chrono Cross Remaster Final Fantasy Tactics remasteriser Final Fantasy IX Remake (peut-être juste une référence au récent remaster) Tomb Raider Anniversary Kingdom Hearts IV

Capcom :

Resident Evil 4 Remake (précédemment rumeur) Street Fighter 6 Dragons Dogma 2 (précédemment rumeur) Monster Hunter 6

Prendre deux:

GTA 3, Vice City et San Andreas Remasters (précédemment rumeur) Bioshock RTX remaster Bioshock 2022

EA:

Mirrors Edge RTX Remaster Jeu de réapparition sans titre Titanfall 3

Bandai Namco:

Séga:

Atlus:

Catherine Full Body Shin Megami Tensei V

Batman : Arkham Knight RTX Remasterisé

En dehors de GTA, comme vous pouvez le voir, il existe des titres Square Enix, un certain nombre de jeux Capcom déjà répandus, des titres EA et bien plus encore. Encore une fois, aucun de ces jeux n’a été officiellement confirmé pour le service de streaming de jeux de Nvidia – et rien ne dit qu’aucun d’entre eux n’apparaîtra. Vous pouvez voir les listes supplémentaires liées à PlayStation et Xbox sur Push Square et Pure Xbox.

Une autre découverte légèrement étrange liée à Nintendo est un émulateur Dolphin pour les titres GameCube et Wii – et Nouveau Super Mario Bros. Wii obtient même une mention.