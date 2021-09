Une énorme fuite de ‘Doctor Strange 2’ taquine une toute nouvelle équipe Avengers

Les gens disent que Doctor Strange dans le multivers de la folie sera encore plus fou que Spider-Man: No Way Home. Même l’acteur de Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, a qualifié la suite en plaisantant à moitié plus ambitieuse que le prochain film de Spider-Man. Si vous avez suivi de près les fuites de MCU, vous avez déjà une idée de la raison pour laquelle ces affirmations sont probablement valides. Tout est dans le titre. Et si Loki et Et si… ? ne nous a rien appris, c’est que le multivers regorge de toutes nouvelles variantes des personnages que nous aimons.

Ils seront impliqués dans différentes aventures qui pourraient ne pas ressembler à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent dans le MCU. Plus nous nous rapprochons de la sortie de Doctor Strange 2, plus nous verrons de fuites. Et il se trouve qu’il y a une énorme fuite de Multivers de la folie en ligne en ce moment qui révèle divers détails sur le film. Cela inclut une toute nouvelle équipe de type Avengers que nous allons bientôt rencontrer. Avant de pouvoir expliquer quoi que ce soit, vous devez savoir que des spoilers absolument énormes suivent ci-dessous.

Alerte finale des spoilers pour Doctor Strange 2

Comme toujours pour toute fuite, rien ne garantit que les informations contenues dans cette nouvelle rumeur de Doctor Strange 2 soient exactes. Cela pourrait très bien être de la fan fiction. Mais si les données sont authentiques, les fuites ci-dessous ruineront le film pour quiconque cherche à éviter les spoilers.

C’est pourquoi nous allons vous avertir une fois de plus que les énormes spoilers de Doctor Strange 2 suivent ci-dessous. Et ce ne sont pas le genre de spoilers No Way Home que tout le monde connaît déjà. Nous examinons des comptes rendus très détaillés de ce qui se passe dans le film. Et si… ? un aperçu de la mi-saison, où le docteur Strange apparaît aux côtés de divers Avengers, est votre dernier avertissement de spoiler.

Marvel a plus d’équipes de super-héros en tête, pas seulement les Avengers

Les Avengers sont la meilleure équipe de super-héros de Marvel à ce jour et la plus excitante. Nous avons appelé “Avengers” tous les super-héros qui ont rejoint le combat contre Thanos (Josh Brolin) dans Infinity War et Endgame. Mais, techniquement, tous n’étaient pas des Avengers oints. Le « groupe » s’est séparé après la guerre civile.

Marvel travaille à la création de diverses autres équipes populaires des bandes dessinées.

Nous avons déjà rencontré les Gardiens de la Galaxie dans le MCU, et nous allons les revoir bientôt. Maintenant que Eternals existe, nous savons également que la planète avait 10 Eternals cachés, attendant d’intervenir dans un type spécifique de menace.

Séparément, Marvel présentera les Fantastic Four et les X-Men. Et il a déjà commencé à mettre en place les Thunderbolts et les Young Avengers dans la phase 4.

Cela nous amène à la grande fuite de Doctor Strange dans le multivers de la folie qui dit que la suite obtient un aperçu des Illuminati. C’est une équipe de super-héros des bandes dessinées qui sont apparues dans les précédentes rumeurs de Doctor Strange.

Un initié qui a déjà publié des scoops MCU sur Reddit est de retour avec des détails sur le complot de Doctor Strange 2 qui mentionne les Illuminati. Redditor MyTimeToShineHello a mentionné le nouveau groupe de super-héros ce week-end.

Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate dans le dernier épisode de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

Les Illuminati dans Doctor Strange 2

Selon lui, Strange et America Chavez (Xochitl Gomez) sauteront dans le multivers, essayant d’échapper à Wanda (Elizabeth Olsen), la principale méchante du film. Ils rencontreront une variante de Mordo (Chiwetel Ejiofor), un maître des arts mystiques dans son univers. Il trompera Strange et Chavez, les capturant dans la prison Illuminati.

Les Illuminati sont une force de police multivers, avec Charles Xavier étant leur chef. Les fuites précédentes disaient que les acteurs X-Men de l’univers Fox apparaîtront dans Doctor Strange 2, le professeur X. Les mêmes fuites disaient des batailles taquinées entre Avengers. Cela inclut le propre combat de Strange avec Wanda. Bien que le professeur X ne soit pas un vengeur, des fuites précédentes indiquaient qu’il combattrait Wanda.

Le Redditor dit que Wanda affrontera Xavier alors qu’elle essaie d’atteindre Chavez. Cette dernière peut facilement sauter entre les multivers, tandis que Wanda ne peut projeter son esprit que dans l’astral dans le corps des autres. Elle finira par posséder la Wanda de l’univers Illuminati et attaquera le groupe de super-héros.

Elle tuera certains des Illuminati dans le processus. Et il y aura un combat entre le professeur X et Wanda dans le film.

Répondant aux questions, le Redditor a déclaré que l’équipe Illuminati comptait six membres. Mordo et le professeur X ne sont que deux d’entre eux.

Mais une fuite plus étendue et plus détaillée de Doctor Strange 2 flottant fournit encore plus de détails sur l’intrigue du film. Et cela correspond à la fuite Reddit.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Marvel’s What If…?. Source de l’image : Marvel Studios

Les Illuminati auront des membres Avengers

Cette fuite, dont on peut trouver une trace dans une chaîne Discord dédiée aux fuites de MCU, révèle l’identité de trois autres membres Illuminati. Deux d’entre eux sont des membres des Avengers du MCU.

Nous regardons le capitaine Carter, que nous venons de rencontrer dans Et si… ?. Nous supposons que Hayley Atwell jouera la version live-action.

Ensuite, il y a un autre capitaine des Avengers. Captain Marvel est un Illuminati. Mais c’est Monica Rambeau, pas Carol Danvers. Nous nous attendons à ce que Teyonah Parris joue cette variante de Rambeau.

Enfin, nous avons Balder the Brave, un super-héros que nous n’avons pas rencontré dans le MCU, nous n’avons donc aucune idée de qui le jouera. De plus, on ne sait pas s’il s’agit de Patrick Stewart ou de James McAvoy jouant le leader des X-Men. Mais quelle que soit la version, il apparaîtrait dans un hoverchair.

L’identité du sixième Illuminati est encore un mystère. Certaines fuites ont indiqué que nous examinions une version d’Iron Man, mais les fuites ne mentionnent pas Tony Stark.

Ce qui est important ici, c’est que les Illuminati prennent forme dans le MCU. Wanda en tuera soi-disant certains, y compris le professeur X. Nous ne pouvons donc qu’espérer que nous verrons une force Illuminati similaire prendre forme dans la réalité principale du MCU, avec certains de nos Avengers bien-aimés.

Doctor Strange 2 sortira le 25 mars, il nous reste donc beaucoup de temps pour plus de rumeurs et de fuites.