Une énorme fuite de données sur Facebook laisse des millions de personnes exposées – voici comment vous pouvez vérifier si vous avez été touché

Facebook n’est pas étranger aux grandes violations de données, et il semble y en avoir une nouvelle chaque année. Malheureusement, une faille passée rattrape l’entreprise, avec des données divulguées en ligne contenant des informations personnelles de millions d’utilisateurs. Selon Insider, les informations ont été publiées publiquement et gratuitement sur un forum de piratage de bas niveau et comprenaient plus de 500 millions de comptes dans 106 pays.

Les données exposées comprennent les informations personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs Facebook de 106 pays, dont plus de 32 millions d’enregistrements sur les utilisateurs aux États-Unis, 11 millions sur les utilisateurs au Royaume-Uni et 6 millions sur les utilisateurs en Inde. Il comprend leurs numéros de téléphone, identifiants Facebook, noms complets, lieux, dates de naissance, biographies et, dans certains cas, adresses e-mail.

Insider a vérifié la violation, bien que Facebook les ait informés que les informations recueillies provenaient d’une précédente violation signalée en 2019, d’une vulnérabilité qui a depuis été corrigée. Cela signifie que les informations datent de quelques années, mais elles pourraient encore affecter des millions de personnes dont les informations restent inchangées par rapport à la violation.

The Verge indique quelques façons de vérifier si vos informations ont été affectées, y compris Have I Been Pwned, qui utilise la recherche par e-mail pour déterminer si vous avez été affecté. Cela peut éventuellement ajouter la possibilité de rechercher votre numéro de téléphone. The News Every Day peut vérifier votre numéro de téléphone pour voir s’il faisait partie de la violation, bien qu’il ne soit pas aussi fiable que le premier site. Pendant ce temps, les deux sites semblent exacts.

Que vos informations aient été affectées ou non par la violation, il est important de vous assurer que votre compte est protégé. Heureusement, nous avons des guides sur la façon de changer votre mot de passe Facebook et de définir l’authentification à deux facteurs pour votre compte Facebook. Il vaut vraiment la peine de consulter certains des meilleurs gestionnaires de mots de passe pour Android pour garder une trace de tous vos mots de passe, car il est important de créer des mots de passe forts et uniques pour protéger vos comptes en ligne. En outre, Facebook a récemment annoncé la prise en charge des clés de cryptage matérielles, qui peuvent être utilisées avec les meilleurs téléphones Android pour verrouiller davantage votre compte.