Le deuxième épisode de The Falcon and the Winter Soldier est maintenant en streaming sur Disney +, poursuivant l’histoire là où nous nous étions arrêtés après la première. Le spectacle a une ambiance très différente de celle de WandaVision. C’est moins un mystère qui vous laissera théoriser ce qui va se passer ensuite et plus comme les films classiques axés sur l’action de Marvel que vous avez l’habitude de voir sur grand écran. Cela ne rend pas Falcon moins excitant. En fait, l’épisode 2 offre quelques développements intéressants. Nous sommes présentés à plusieurs nouveaux personnages, y compris certaines des rumeurs de surprises pour la série, et nous pouvons voir plus de méchants.

L’une des choses les plus excitantes de l’épisode de vendredi n’a rien à voir avec le scénario de la série ou les œufs de Pâques que nous attendons du nouveau contenu MCU. L’épisode 2 présente de nombreux échanges entre Sam et Bucky que nous avons vus dans les bandes-annonces et les clips télévisés. Cela signifie que la plupart de ce qui se passe dans les quatre épisodes restants est secret, et nous n’avons aucun moyen de savoir où cette série se dirige. Cependant, nous avons plus de fuites qui pourraient gâcher la fin de la série – remarquez, plusieurs spoilers potentiels suivent ci-dessous.

Malcolm Spellman, showrunner et scénariste en chef de Falcon, a taquiné la complexité des méchants dans une récente interview. Il a également suggéré que nous pourrions devenir amoureux de certains d’entre eux, avec un accent particulier sur Zemo (Daniel Brühl).

L’épisode 2 nous a montré plus de Flag-Smashers en action, qui sont les antagonistes auxquels Sam (Anthony Mackie), Bucky (Sebastian Stan) et la version John Walker de Captain America (Wyatt Russell) doivent faire face – oui, nous enfin voir qui a remplacé Cap suite aux événements d’Endgame. On nous parle également du Power Broker, qui est également après les Smashers, et la finale de l’épisode nous montre Zemo de la meilleure façon possible.

La scène suffit à expliquer en partie où se trouve Zemo. Il est toujours enfermé. Nous ne savons pas s’il a été ébloui ou s’il a passé toutes ces années en prison, mais il est maintenant derrière les barreaux. Cela signifie que ce sera d’autant plus excitant de voir comment il s’en sortira.

Avant même d’explorer les ambitions de Zemo, je dois souligner que l’épisode 2 fait un excellent travail pour nous présenter un autre méchant potentiel – ou antagoniste. Walker était un athlète à succès avant de rejoindre l’armée, où il a reçu trois médailles d’honneur. Il a une expérience des opérations de lutte contre le terrorisme et d’un organisme qui justifiait une étude du MIT. Il n’a pas une super force comme Steve Rogers, mais il est habitué à sauter sur des grenades. Eh bien, en quelque sorte. Mais l’épisode montre très clairement qu’il y a un côté sombre de Walker qu’il devra essayer de contrôler. Comme nous apprenons de son ami, il est colérique. Nous pouvons voir une partie de cette rage intérieure quand il dit à Sam et Bucky de rester à l’écart après avoir refusé de travailler avec le nouveau Captain America pour trouver les Flag Smashers.

Il n’y a aucune raison de détester Walker pour l’instant, bien que de nombreux fans de Marvel le fassent déjà. C’est parce qu’il a «volé» le bouclier que Sam a refusé. Les prochains épisodes de Falcon alimenteront probablement davantage le conflit entre Walker et les deux Avengers, au point où ils pourraient se retrouver sur des côtés opposés.

Inévitablement, nous verrons Sam obtenir le bouclier Captain America à la fin de The Falcon and the Winter Soldier. Il n’était peut-être pas prêt pour le rôle avant que Walker n’ait reçu le flambeau, mais il commence certainement à regretter son choix. De plus, nous savons déjà grâce à une récente fuite de jouets que Sam obtiendra un nouveau costume et qu’il combinera les ailes avec le bouclier pour devenir le nouveau Captain America qui, espérons-le, aidera à diriger les Avengers dans les futurs films et émissions de phase 4.

Walker deviendra inévitablement un antagoniste, mais cela ne signifie pas que Falcon sera sa seule performance. Il pourrait y avoir un avenir pour ce personnage dans le prochain contenu MCU. C’est selon une toute nouvelle fuite de jouet trouvée par Murphy’s Multiverse.

Les fuites de jouets Faucon et le soldat de l’hiver montrent les ensembles de l’agent américain, du baron Zemo et du soldat de l’hiver. Source de l’image: Multivers de Murphy

Les figurines d’action Marvel Legends dans l’image ci-dessus montrent de nouveaux ensembles d’agent américain, Baron Zemo et Bucky que vous trouverez bientôt dans les magasins. Ce qui est intéressant à noter ici, c’est que Walker utilise un alter ego différent des bandes dessinées. C’est l’agent américain, pas Captain America. Et c’est une indication que Marvel souhaite garder ce personnage particulier.

Nous ne pouvons pas spéculer sur ce que Walker fera de mal dans les quatre épisodes restants, mais nous avons vu des fuites indiquant qu’il pourrait recourir au type de comportement indigne de Captain America. Bien qu’il puisse perdre le bouclier et le titre au profit de Sam, Walker ne sera probablement pas tué et il ne sera peut-être même pas puni pour les mauvaises décisions qu’il est sur le point de prendre. Il pourrait donc certainement avoir un avenir dans ce monde post-Endgame en tant qu’agent américain.

Le développement le plus évident pour Walker comprend un partenariat avec Zemo dans Thunderbolts de Marvel, l’équipe de super-héros composée de méchants de Marvel dont la rumeur dit qu’elle arrivera à la phase 4. Une vieille rumeur dit que c’est en fait une scène post-crédits Black Widow qui définira le étape pour l’arrivée des Thunderbolts. Le film était censé sortir dans les salles avant la première de The Falcon and the Winter Soldier sur Disney +.

Comme toujours, les fuites de jouets MCU ne racontent pas toute l’histoire. Mais ce serait un énorme gaspillage pour Marvel de ne pas utiliser l’agent américain au-delà de Falcon.

