Une énorme fuite de Garmin révèle ses prochaines montres intelligentes Fenix ​​et Venu

Garmin semble travailler non seulement sur une version Plus de la Venu 2, qui a été divulguée le mois dernier, mais également sur une actualisation de ses différentes gammes de montres intelligentes, notamment les séries Epix, Fenix ​​et Instinct.

Les rendus supposés des montres intelligentes Garmin Venu 2 Plus, Fenix ​​7, Epix Gen2 et Instinct 2 ont été révélés par une nouvelle fuite, gracieuseté de WinFuture. Selon le rapport, la série Fenix ​​7 sera disponible en trois variantes : la Fenix ​​7, la Fenix ​​7S et la Fenix ​​7X.

La Fenix ​​7 régulière ne serait disponible qu’en noir, tandis que la 7S pourrait être entièrement blanche avec un cadre en or rose en option. L’une de ces montres intelligentes prendrait en charge la charge solaire, bien que le modèle spécifique n’ait pas été spécifié. Tous les modèles, cependant, seraient fabriqués en plastique renforcé et en acier inoxydable.

La gamme Epix de Garmin, qui a besoin d’une mise à jour depuis un certain temps, pourrait également voir bientôt un successeur. Selon WinFuture, l’Epix Gen2 sera de forme ronde, par opposition au design carré de son prédécesseur. Il pourrait également inclure un GPS intégré ainsi que de nouveaux capteurs de santé pour l’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et le sommeil. Son corps serait fait de polycarbonate renforcé de fibre de verre et d’acier inoxydable 316L, et il peut résister à une pression d’eau jusqu’à 100 mètres.

De plus, la série Instinct 2 serait disponible en deux variantes, l’Instinct 2 et l’Instinct 2S, les deux appareils portables étant censément dotés d’un écran e-ink, ce qui devrait vraisemblablement aider la batterie à durer plus longtemps. Il inclura presque certainement les trackers de santé standard, tels qu’un capteur de fréquence cardiaque, des trackers de pas et des capteurs de suivi du sommeil. L’Instinct 2 peut également inclure des capacités de charge solaire.

Enfin, le Venu 2 Plus aurait un écran OLED et un bouton supplémentaire sur son cadre par rapport à son prédécesseur. Cependant, on ne sait pas comment ce bouton supplémentaire fonctionnera.

On ne sait pas quand Garmin révélera ses prochains challengers aux meilleures montres intelligentes Android, mais si les versions précédentes sont une indication, ces appareils pourraient faire leurs débuts au prochain CES 2022.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

La patience est une vertue

Chaque retard de jeu vidéo PS5 en 2021 – et leurs prochaines dates de sortie

Tout au long de 2020, de nombreux jeux de grande envergure ont été retardés en raison de COVID-19. Et l’industrie des jeux a vu cette tendance se poursuivre jusqu’en 2021. Mais malheureusement, alors que nous entrons dans l’automne, attendez-vous à beaucoup plus de retards. Nous avons donc compilé une liste de tous les matchs retardés ou repoussés jusqu’en 2022. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre !

Protégez votre écran

Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro pour votre téléphone

L’écran incurvé de votre Google Pixel 6 Pro rend plus difficile la recherche d’un excellent protecteur d’écran, et l’empreinte digitale à l’écran a jeté une autre clé dans les travaux après le lancement du téléphone. Voici les meilleurs protecteurs d’écran que vous pouvez acheter en ce moment – et pourquoi tous ceux en verre trempé ont été retirés.