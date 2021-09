Une énorme fuite de référence révèle les performances fulgurantes de l’iPhone 13 d’Apple

L’événement de lancement de l’iPhone 13 approche à grands pas, car Apple pourrait annoncer l’événement mardi. Les rumeurs sur l’iPhone 13 continuent de baisser à gauche et à droite, et les plus récentes sont assez révélatrices. Nous venons de voir le nouveau chargeur MagSafe créé par Apple pour la série iPhone 13 dans la documentation FCC. Cela indique que la recharge sans fil pourrait bénéficier d’améliorations importantes sur la nouvelle série d’iPhone. Maintenant, une fuite distincte nous donne les premiers repères de l’iPhone 13 pour le tout nouveau système sur puce A15 Bionic (SoC).

Les puces des séries A et M d’Apple sont l’ingrédient essentiel pour les appareils iPhone, iPad et Mac. Les SoC de la série A ont permis à Apple de garder une longueur d’avance sur la concurrence depuis qu’Apple a lancé pour la première fois le processeur qui alimente l’iPhone. Qualcomm, Samsung et d’autres ont essayé de rattraper leur retard depuis. Mais les tests de vitesse montrent toujours que l’iPhone a l’expérience globale la plus rapide.

Comme chaque nouvelle génération, la série iPhone 13 devrait fournir un SoC plus rapide. C’est quelque chose que nous tenons pour acquis chaque année, et Apple tient toujours ses promesses. Dans ce cas, nous examinons l’A15 Bionic qui alimentera toute la gamme iPhone 13. La puce pourrait également faire son chemin dans certains des nouveaux iPads lancés cette année.

La fuite de référence A15 Bionic de l’iPhone 13

Des rapports précédents indiquaient qu’Apple s’était assuré qu’il disposerait de nombreuses puces A15 pour la série iPhone 13 cette année, malgré la pénurie mondiale de puces. Apple est le principal client de TSMC et la fonderie taïwanaise a donné la priorité à la fabrication de puces pour le fabricant d’iPhone. Des rapports plus récents ont indiqué qu’Apple pourrait encourir des coûts de production plus élevés pour ces puces. À son tour, Apple pourrait répercuter cette dépense sur le consommateur avec des prix légèrement plus élevés.

Apple expliquera sûrement ce qui différencie l’A15 Bionic de la version A14 de l’année dernière lors de sa prochaine keynote. Mais en attendant, il y a une nouvelle fuite de référence qui nous dit exactement à quoi s’attendre de l’iPhone 13 en termes de performances.

Même après la grosse baisse, cela dépasse de loin les performances de pointe de l’A14, ce ne sera donc pas un gros problème pour Apple.

(2/2) Pour voir la comparaison des performances de pointe de l’Exynos 2200 et de l’A14, reportez-vous icihttps://t.co/WURgUNIVWp – Tron ❂ (@FrontTron) 6 septembre 2021

Selon une fuite de référence A15 Bionic, la nouvelle puce est 13,7% plus rapide que la version A14. La puce aurait atteint 198 ips lors de la première série de tests de référence du GPU Manhattan 3.1. Mais les cadres sont tombés à 140-150 au deuxième tour. Comme indiqué ci-dessus, nous examinons un test pour un échantillon de juillet A15 Bionic. Cela signifie que la puce n’était probablement pas optimisée à l’époque.

Le leaker a également comparé les performances de l’A15 Bionic à la puce Samsung Exynos 2200 AMD mRDNA. Il s’agit de la puce GPU que Samsung a créée avec AMD. On s’attend à le voir sur les futurs flagships Android du géant sud-coréen. Selon le leaker, le test montre que l’Exynos 2200 atteint 170,7 ips à des performances de pointe, en ligne avec l’A14 des iPhones de l’année dernière.

Comme toujours avec les tests de référence de pré-version pour les produits non annoncés, nous ne pouvons pas confirmer ces scores iPhone 13 pour le moment. Et Apple n’utilisera pas les tests de référence traditionnels pour mettre en évidence les gains de vitesse. Cependant, le test de référence de l’iPhone 13 et les tests de vitesse réels qui suivent la sortie du téléphone détailleront en détail les performances du téléphone.