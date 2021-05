Une énorme fuite de spécifications du Pixel 6 indique que Google ne fera pas la même erreur qu’il a fait avec le Pixel 5 – .

Tournez et tournez le Pixel 5 comme vous le souhaitez; le fait est que ce n’est pas un véritable téléphone Android phare, ce que nous attendions de chaque événement de lancement de matériel Google à l’automne depuis le Pixel d’origine. Le départ de la marque Nexus a marqué un tournant dans les ambitions de fabrication de smartphones de Google, Google cherchant à rivaliser mieux que jamais avec les iPhones et les produits phares Galaxy du monde. Le Pixel 5 était une exception notable en termes de performances. Et bien qu’il s’agisse d’un téléphone 5G abordable, le type d’appareil que de nombreux acheteurs apprécieraient au cours d’une année inhabituelle, ce n’était pas le téléphone 5G le plus abordable du marché. La pandémie a frappé au début de 2020, bien avant que Google ne dévoile le Pixel 5, mais des fuites au début de 2020 suggéraient déjà que le combiné ne fonctionnerait pas sur le Snapdragon 865 qui alimentait la série Galaxy S20.

Un an plus tard, Google prévoit de revenir à l’ordre des choses précédent pour le Pixel. Nous avons déjà vu quelques rumeurs passionnantes sur le Pixel 6 et une série de rendus, tous suggérant que les pixels 2021 de Google seront des appareils phares. La dernière fuite de Pixel 6 provient d’un initié bien connu, qui a fourni quelques détails spécifiques aux spécifications de Pixel 6 qui indiquent que les téléphones seront le genre de véritables produits phares que nous attendons de Google.

S’exprimant sur le podcast Mobile Tech, Max Weinbach a abordé les récentes fuites de Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Weinbach a réitéré certaines des rumeurs sur le Pixel 6 que nous avons entendues auparavant. Les nouveaux téléphones seront lancés en octobre aux côtés de la Pixel Watch. Les pénuries de puces pourraient repousser le lancement en novembre.

La puce personnalisée Whitechapel du Pixel 6 est apparue lors de l’interview. Le processeur est une conception de Google, mais Samsung le fabriquera. La puce offrira une amélioration significative des performances, quelque part entre le Snapdragon 865 2020 et le Snapdragon 888 2021. Cela signifie que les téléphones Pixel 6 ne correspondront pas à l’iPhone 12 et à l’iPhone 13 en termes de vitesse, mais la mise à niveau sera toujours significative. Weinbach a déclaré que la conception personnalisée concernait uniquement l’intelligence artificielle pour Google, ce qui suggère que le NPU se concentre fortement sur le NPU.

Outre le NPU personnalisé, les téléphones Pixel 6 comporteront des puces FAI personnalisées, tout comme leurs prédécesseurs. Outre la puce ISP personnalisée, les capteurs de l’appareil photo devraient encore améliorer la photographie de l’appareil photo. Le plus grand Pixel 6 Pro recevra un appareil photo à triple objectif, y compris un téléobjectif, pour un meilleur zoom, comme on le voit dans les rendus récents.

Le rendu du Pixel 6 Pro montre l’écran incurvé du téléphone et la triple lentille de la caméra. Source de l’image: Digit.in et @OnLeaks

Weinbach a également déclaré qu’il y aurait plus d’espace entre la caméra principale et la caméra ultra-large à l’arrière, de sorte que le capteur principal devrait être plus grand.

Ce n’est pas seulement la puce personnalisée qui fera du Pixel 6 un appareil phare. Le fuyant a déclaré que le combiné comporterait une caméra sous-écran, tout comme les rumeurs le prétendaient il y a quelques mois. Le Pixel 6 Pro embarquera un écran QHD + OLED de 120 Hz et une batterie de 5000 mAh, tandis que le Pixel 6 comportera un écran FHD + OLED de 120 Hz et un peu plus petit de 4500 mAh. Les spécifications d’affichage indiquent que le téléphone devra disposer d’un matériel haut de gamme capable de prendre en charge ce type d’expérience d’écran haut de gamme.

Weinbach a déclaré que Google «met tout en œuvre» pour faire du Pixel 6 Pro un véritable téléphone phare et que les prix seront d’environ 1000 dollars, ce qui est le prix attendu pour un smartphone haut de gamme ces jours-ci.

Comme toujours, avec les fuites, les choses pourraient changer d’ici octobre. Mais les fuites de pixels se révèlent généralement exactes, car Google a eu du mal à les contenir. Plus nous nous rapprochons du prochain événement matériel Made by Google, plus nous en saurons sur la conception, les spécifications et les prix finaux du Pixel 6.

Vous pouvez écouter l’épisode complet du podcast Mobile Tech sur ce lien.

