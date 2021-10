Une énorme fuite d’Oculus Quest Pro révèle un suivi complet du corps et de nouveaux contrôleurs

Que souhaitez-vous savoir

Ce qui semble être une fuite de vidéos marketing révèle les plans de Facebook pour l’Oculus Quest Pro, le suivi de l’Oculus Quest 2. Le nouveau casque semble présenter un nouveau design de sangle, un compartiment de batterie séparé à l’arrière, un plus petit monté sur le visage partie, et des caméras supplémentaires pour le suivi de tout le corps. De nouveaux contrôleurs apparaissent dans les vidéos, montrant une refonte totale sans anneau de halo, des caméras embarquées pour un suivi à l’envers et une nouvelle station de charge.

Dans la foulée du premier anniversaire de l’Oculus Quest 2, une énorme fuite d’Oculus Quest Pro révèle certaines des plus grandes caractéristiques du prochain casque à venir de Facebook. Cette fuite provient de @ Basti564 sur Twitter et comprend ce qui semble être des vidéos marketing officielles pour l’Oculus Quest Pro.

Dans la série de quatre vidéos, on peut voir des avatars Oculus interagir avec une souris et un clavier, collaborer dans un espace de travail virtuel, jouer à Beat Saber avec des amis et changer de look dans le créateur d’avatar.

La vidéo contenant l’éditeur d’avatar montre également une nouvelle fonction de suivi des mouvements sur tout le corps, qui semble permettre à la moitié inférieure de l’avatar de se déplacer librement. Auparavant, les avatars Oculus vous permettaient de créer un personnage avec un pantalon et des chaussures, mais la moitié inférieure de votre personnage ne serait pas affichée dans des titres comme le réseau social VR de Facebook Horizon Worlds.

Le suivi de tout le corps semble nécessiter un miroir pour fonctionner correctement, et il semble que le casque et les nouveaux contrôleurs portent tous des caméras supplémentaires pour aider à suivre votre espace de jeu, aider le suivi du corps entier même lorsque vous êtes retourné, et peut-être permettent un meilleur suivi avec les contrôleurs Oculus Touch.

Ces nouveaux contrôleurs Oculus Touch – c’est la quatrième génération maintenant – semblent présenter un design très différent de ce que nous avons vu dans le passé. Pour commencer, l’anneau de halo autour du contrôleur a complètement disparu, remplacé par des caméras embarquées sur plusieurs parties différentes du contrôleur, vraisemblablement pour suivre leur espace dans la pièce de la même manière que le casque.

Il est probable qu’un traitement supplémentaire soit effectué à bord de ces contrôleurs s’ils doivent extraire ce type de données de suivi visuel. En plus de cela, il semble que la partie inférieure du contrôleur puisse servir de stylet ou d’une autre fonctionnalité similaire en VR, car l’un des personnages de la vidéo l’utilise pour encercler quelque chose sur un tableau blanc virtuel.

Source : @Basti564 via Twitter

Le casque lui-même a également fait l’objet d’améliorations importantes, avec un facteur de forme beaucoup plus petit à l’avant et ce qui semble être un compartiment de batterie dédié à l’arrière du casque. Il est également doté d’un serre-tête qui ressemble davantage à la sangle Elite pour le Quest 2.

Ces deux facteurs aideraient à répartir plus uniformément le poids et à réduire la charge thermique sur la partie de traitement du casque, permettant à Facebook d’intégrer des processeurs plus puissants et de meilleures solutions de refroidissement. En plus de cela, il semble qu’il y ait une station de charge officielle dans laquelle les contrôleurs Oculus Quest Pro et Oculus Touch se connecteront.

Facebook Connect — la conférence annuelle AR/VR de Facebook — a lieu le 28 octobre et nous pourrions très bien voir une annonce d’Oculus Quest Pro lors de la conférence.

