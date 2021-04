Une énorme fuite est notre premier regard sur la plus petite encoche de l’iPhone 13 dans la vraie vie – .

Tous les signes indiquent un lancement régulier à la mi-septembre de l’iPhone 13 cette année. La pandémie du nouveau coronavirus a contraint Apple à retarder l’annonce de l’iPhone 12, la crise sanitaire ayant perturbé la fabrication et les voyages au cours de la première partie de 2020. Les mêmes conditions ne s’appliquent pas cette année. Un rapport d’il y a quelques jours indiquait que les nouvelles puces A15 qui alimenteront l’iPhone 13 seront fabriquées plus tôt que prévu. La pénurie de puces qui affecte diverses entreprises des secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public n’aura pas d’incidence sur l’iPhone, bien que la production d’iPad et de MacBook soit affectée.

À cinq mois du lancement prévu de l’iPhone 13, la conception du combiné devrait être finalisée. Plusieurs rapports indiquent que l’iPhone 13 sera disponible dans les quatre mêmes versions que ses prédécesseurs, tous présentant presque le même design. Un nombre croissant de fuites nous a montré les différentes modifications de conception attendues de la série iPhone 13. Les principaux concernent l’encoche et la caméra arrière. La lunette Face ID sera plus petite qu’avant, tandis que la caméra arrière sera plus grande et plus épaisse qu’auparavant. Une toute nouvelle fuite nous montre maintenant à quoi ressemblera la plus petite encoche dans la vraie vie.

Top Deal du jour Les prises intelligentes TP-Link Kasa dont les acheteurs Amazon sont obsédés viennent de frapper un nouveau prix bas de tous les temps! Prix ​​courant: 29,99 $ Prix: 24,99 $ (6,25 $ / pièce) Vous économisez: 5,00 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nous avons vu pas mal de fuites de conception de l’iPhone 13 au cours des dernières semaines, y compris de prétendus schémas 3D et des maquettes d’iPhone 13 imprimées en 3D à l’aide de ces schémas. Tous ont peint exactement la même image. Tous les modèles d’iPhone 13 seront tout aussi hauts et larges que leurs prédécesseurs, avec le même design de châssis. Les téléphones auront environ 0,2 mm d’épaisseur, ce qui aiderait Apple à augmenter la taille de la batterie et à remédier à la bosse de l’appareil photo. Le module de caméra principal occupera plus d’espace à l’arrière du téléphone et sera légèrement plus épais que les modules de caméra de l’iPhone 12.

pic.twitter.com/KfHhh1fNBo – DuanRui (@ duanrui1205) 17 avril 2021

Tous ces schémas et maquettes iPhone 13 imprimées en 3D ont montré les mêmes modifications de taille d’encoche. La lunette Face ID serait plus étroite qu’avant, grâce au déplacement du haut-parleur supérieur. Le haut-parleur sera placé à l’intérieur de la fine lunette qui tourne uniformément autour de l’écran plutôt qu’à l’intérieur de l’encoche.

La photo montre un prétendu protecteur d’écran pour iPhone 13 placé sur le dessus de l’iPhone 12. Source de l’image: Twitter

Les nouvelles photos renforcent les schémas divulgués. N’importe qui peut proposer des rendus 3D convaincants d’un téléphone inédit très attendu. Mais ces images montrent un véritable accessoire conçu pour le nouvel iPhone.

Le protecteur d’écran sur ces photos ressemble à ce que vous attendez de n’importe quel protecteur d’écran pour iPhone 12. Nous regardons la même lunette latérale uniforme autour de l’écran et une encoche en haut. Étant donné que tous les produits phares d’Android se ressemblent, ce protecteur d’écran convient au seul téléphone qui ne dispose pas d’un écran perforé, l’iPhone.

La photo montre le prétendu protecteur d’écran de l’iPhone 13 (en bas) à côté de l’iPhone 12 (en haut). Source de l’image: Twitter

Les images nous indiquent également que l’encoche est à peu près aussi haute que la conception de l’encoche utilisée par Apple depuis l’iPhone X, mais elle n’est pas aussi large. Une découpe dans la fine lunette sur le dessus montre où le haut-parleur serait placé. Flanquant l’encoche se trouvent deux «oreilles» d’affichage qui peuvent afficher plus d’informations qu’auparavant.

Comme pour toutes les fuites d’iPhone, cela reste une rumeur, car il n’y a aucun moyen de le vérifier. Mais la source qui a collecté les images sur les réseaux sociaux chinois a déjà publié des informations sur des produits Apple non annoncés.

Top Deal du jour Tout le monde grouille d’Amazon pour cet ensemble d’accessoires Instant Pot de 73 pièces qui ne coûte que 32 $! Prix: 30,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.