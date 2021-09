Une énorme fuite indique que le Galaxy Note de Samsung revient

Samsung a remplacé le Galaxy Note 21 par deux combinés pliables cette année, dans ce qui semblait être un risque calculé. La société a annoncé en mars la nouvelle dévastatrice qu’il n’y aurait pas de successeur de Note 20 cette année, la blâmant sur la pénurie actuelle de puces. Cinq mois plus tard, les téléphones pliables sont arrivés, Samsung consacrant beaucoup d’attention marketing aux nouveaux combinés. Le Galaxy Z Fold 3 et le Flip 3 sont les meilleurs téléphones pliables de Samsung à ce jour. Ils sont beaucoup plus durables qu’avant. Les nouveaux modèles sont également plus abordables. Et les premiers rapports indiquaient que les téléphones se vendaient bien après leur lancement à la mi-août.

Il est trop tôt pour dire si les ventes de Fold and Flip pourraient compenser la perte de revenus de Note. Mais nous avons vu récemment un développement suggérant que Samsung pourrait ne pas faire une autre note bientôt. Maintenant, un initié de Samsung affirme que Samsung pourrait donner une nouvelle vie à la Note sous la gamme Galaxy S, bien que ce que cela signifie pour la série Galaxy S22 de l’année prochaine ne soit pas clair.

Le Galaxy Note n’est plus ce qu’il était

De nombreux fans de Samsung connaissent un initié qui s’appelle Ice Universe sur Twitter. Il publie des détails sur des combinés inédits depuis des années, avec un accent particulier sur les produits phares de Samsung. Contrairement aux autres fuites, Ice ne fait pas que laisser tomber les fuites. Il n’a pas non plus peur de critiquer les différents mouvements de Samsung et de proposer des suggestions en cours de route. Le leaker a appelé Samsung toute l’année pour l’annulation du Galaxy Note 21.

Il est également la personne qui a publié il y a quelques semaines une liste des marques Samsung mises à jour. La marque Note ne semble pas avoir été renouvelée, ce qui semble indiquer que Samsung souhaite interrompre définitivement la note. Nous avons déjà expliqué que les jours de la Note sont comptés. Le téléphone n’a plus le même attrait que les premières générations. Le Galaxy Note était généralement le téléphone avec le plus grand écran possible. C’était également le seul téléphone à être livré avec un stylet intégré.

Mais depuis 2017, nous améliorons de plus en plus les designs de smartphones tout écran. Des téléphones comme le Galaxy S avaient soudainement des écrans aussi grands que le Note. Le stylet S Pen, le seul avantage restant de Note, a disparu au début de 2021. Samsung a ajouté la prise en charge du S Pen au Galaxy S21 Ultra, puis au Galaxy Z Fold 3. Cependant, le stylet a besoin d’un accessoire spécial dans les deux cas, car il ne peut pas être caché à l’intérieur des téléphones.

Le Galaxy S sera-t-il livré avec un stylet intégré ?

Ice est de retour mercredi avec un tweet inhabituel. « La note est terminée, mais ce n’est pas fini », a-t-il déclaré. « S devient Note ! »

Mise à jour : la note est terminée, mais ce n’est pas fini. S devient Remarque ! – Univers de glace (@UniverseIce) 22 septembre 2021

Dans un message séparé, il a laissé entendre que Samsung pourrait utiliser un design différent pour le prétendu téléphone Galaxy S avec les fonctionnalités Note. Encore une fois, la seule fonctionnalité Note de cette nouvelle version du Galaxy S est un emplacement S Pen.

Mise à jour : l’angle est entre S et Note. Il n’est pas arrondi comme S mais pas à angle droit comme Note. – Univers de glace (@UniverseIce) 22 septembre 2021

Cela ne veut pas dire que la série Galaxy S22 comportera une sorte de modèle de marque Note. Mais certains rapports plus tôt cette année ont affirmé que Samsung discutait toujours de la série Note parce que les ventes du Galaxy S21 n’avaient pas atteint ses objectifs de vente.

Quelques jours après qu’Ice a publié la découverte de la marque laissant entendre que Samsung pourrait annuler la note, il a déclaré sur Twitter qu’un membre de la chaîne d’approvisionnement avait vu des preuves de la prochaine génération de Galaxy Note.

Parlons à nouveau du Note22 Ultra. Quelqu’un a vu sa structure de cadre intermédiaire. Il était très facile à reconnaître, il a donc été rapidement confirmé qu’il s’agissait de Note. Oui, c’était toujours une conception à angle droit. – Univers de glace (@UniverseIce) 18 septembre 2021

La semaine dernière, il a donné suite à ce rapport lorsqu’il a déclaré que quelqu’un avait vu le châssis Note 22 Ultra dans la nature.

Comme pour tout type de rumeur, nous n’avons aucun moyen de confirmer quoi que ce soit à ce stade. Et Samsung ne dévoilera probablement aucun projet concernant le Note 22, ou son annulation, de sitôt. Cependant, les rumeurs sur le Galaxy S22 ont commencé à s’accumuler depuis que Samsung devrait dévoiler le produit phare 2022 en janvier. Si l’un de ces modèles comporte un emplacement S Pen, nous le saurons probablement bien avant le prochain événement Unpacked de Samsung.