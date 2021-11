Une énorme fuite OnePlus 10 Pro révèle la conception, les spécifications, le prix et plus encore

Une nouvelle fuite semble avoir révélé la conception et les spécifications du prochain OnePlus 10 Pro.

Alors que nous entrons dans la seconde moitié de novembre, il est devenu clair que la plupart des marques ont terminé de faire des annonces de produits en 2021. Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 en août. Apple a dévoilé les quatre modèles de la gamme iPhone 13 en septembre. Et enfin, Google a terminé son année chargée avec le Pixel 6 en octobre. Nous n’attendons pas d’autres annonces téléphoniques importantes avant le début de l’année prochaine. Bien sûr, cela n’empêchera pas les fuites de jaillir.

Une fuite OnePlus 10 Pro révèle une conception mise à jour

Le rendu OnePlus 10 Pro affiche l’avant et l’arrière du téléphone. Source de l’image : Zouton/OnLeaks

Le leaker prolifique Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) s’est associé au site de commerce électronique Zouton pour partager une série de rendus OnePlus 10 Pro. Au cas où vous l’auriez oublié, OnePlus a annoncé les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro en mars. En tant que tel, nous nous attendons à un calendrier similaire pour le OnePlus 10 en 2022.

Il n’y a qu’un nombre limité de façons pour les smartphones de se démarquer de la foule au cours des dernières générations. L’un des moyens consiste à faire un choix audacieux en ce qui concerne le réseau de caméras arrière.

Nous avons déjà vu ce que Samsung envisage de faire avec le Galaxy S22. OnePlus semble adopter une approche tout aussi unique de la conception de la caméra arrière. À condition que les rendus soient précis, OnePlus a découpé un carré pour les triples caméras arrière du OnePlus 10 Pro. Il n’est pas complètement différent du réseau de caméras arrière du Galaxy S21, mais il ne s’étend pas tout à fait vers le haut.

Quant à l’avant du téléphone, OnePlus garde la caméra selfie perforée dans le coin supérieur gauche. Pratiquement tous les autres téléphones placent leur caméra selfie au centre de l’écran, mais OnePlus refuse de se conformer. En fait, nous nous attendons même à ce qu’Apple ajoute une caméra selfie centrée à l’iPhone 14 l’année prochaine. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’Apple se débarrasse de l’encoche.

Les spécifications impressionnantes du produit phare de OnePlus

Une fuite OnePlus 10 Pro montre un nouveau téléphone. Source de l’image : Zouton

Le OnePlus 10 Pro s’annonce comme un téléphone élégant, mais comment fonctionne-t-il ? Selon la fuite, le OnePlus 10 Pro comportera un écran incurvé de 6,7 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 20:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 125 W. Nous savons également que OnePlus prévoit de créer un système d’exploitation unifié pour les futurs téléphones OnePlus :

En combinant nos ressources logicielles pour nous concentrer sur un système d’exploitation unifié et mis à niveau pour les appareils OnePlus et OPPO à l’échelle mondiale, nous combinerons les points forts des deux dans un système d’exploitation encore plus puissant : l’expérience rapide, fluide et sans fardeau d’OxygenOS, et la stabilité et riches fonctionnalités de ColorOS.

En ce qui concerne le prix, Zouton et Steve soupçonnent que OnePlus ne rendra pas la gamme OnePlus 10 beaucoup moins chère que la gamme OnePlus 9. Pour rappel, le OnePlus 9 a été lancé à 729 $ et le OnePlus 9 Pro a fait ses débuts à 1 069 $. Attendez-vous à des prix similaires l’année prochaine.

Enfin, il semble que nous n’attendrons pas longtemps les nouveaux téléphones. Zouton pense que les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro seront disponibles au premier semestre 2022.