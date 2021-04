Une énorme fuite pourrait révéler des détails sur les nouveaux films de Marvel “ Deadpool ” – .

Deadpool 3 est l’un des films Marvel les plus attendus, bien que nous ne nous attendions pas à ce que Marvel l’appelle ainsi. Kevin Feige et Cie doivent faire entrer Wade Wilson (Ryan Reynolds) dans le MCU sans se fier à quoi que ce soit qui s’est passé pendant que Fox contrôlait les droits du personnage. Deadpool obtiendra probablement un redémarrage en douceur qui présentera Wilson du MCU au public. Et n’oublions pas que Deadpool 2 a deux problèmes importants. Il gère le voyage dans le temps différemment du MCU, de sorte que cela ne peut jamais devenir canon. Le fait que Josh Brolin ait joué à Cable, est également important, mais il a joué un rôle beaucoup plus important dans le MCU en tant que Thanos. Mais Marvel a l’intention de garder Deadpool de la même manière, avec la représentation de Reynolds du Merc with a Mouth qui devrait rester en grande partie inchangée. Ce sera un film MCU classé R, une rareté pour l’univers cinématographique de Marvel.

Nous avons déjà entendu toutes sortes de rumeurs sur Deadpool 3, car le projet est déjà en cours chez Marvel. Mais Marvel n’a pas encore annoncé la date de sortie du film. Un rapport d’il y a quelques jours nous a dit que Marvel avait de plus grands projets pour Deadpool, le super-héros devant également apparaître dans d’autres propriétés du MCU. Plus intéressant encore, le studio prépare peut-être deux nouveaux films de Deadpool, le second étant censé présenter le personnage que nous voulons tous voir dans un film de Deadpool: Wolverine de Hugh Jackman. La même source dit maintenant que la suite pourrait également présenter Samuel L.Jackson dans le rôle de Nick Fury, ce qui transformerait ce film Deadpool 4 en projet Deadpool que nous attendions tous.

Selon le rapport de la semaine dernière, Hugh Jackman n’a pas décidé s’il rejoindrait le MCU après sa course avec Wolverine à Fox. L’acteur serait inquiet pour l’héritage de Logan, sa dernière aventure en tant que Wolverine, où le personnage est mort. Selon Mikey Sutton, le leaker Marvel, Kevin Feige a déjà assuré à Jackman qu’il jouerait une version différente de Wolverine dans le MCU, et cela n’aura aucun impact sur ce qui s’est passé dans les films Fox. L’acteur attendrait de voir les scripts de Marvel avant de décider de reprendre son rôle.

Ce rapport indique également que Marvel examine deux propriétés distinctes où le carcajou de Jackman pourrait apparaître pour la première fois. L’un est Secret Wars, mais c’est la seconde qui est la proposition la plus excitante: Deadpool 4. Sutton a déclaré à l’époque que Marvel ne voulait pas introduire à la fois Deadpool et Wolverine dans Deadpool 3. Au lieu de cela, le mutant rejoindra Wilson dans une suite.

Maintenant, l’initié de Marvel a donné suite à ce rapport, affirmant que Marvel envisage maintenant de jumeler Reynolds non seulement avec Jackman, mais aussi avec Samuel L.Jackson.

La présence de Nick Fury dans un film de Deadpool a deux objectifs. Tout d’abord, Fury connecte instantanément le projet au MCU, et c’est un élément que nous attendions tous. Après tout, Fury est le gars qui recrute tous les Avengers. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle le film bénéficierait de la présence de Fury: la fantastique chimie à l’écran entre Reynolds et Jackson.

Les deux ont déjà joué dans The Hitman’s Bodyguard et une suite sera présentée en première plus tard cette année. La même combinaison serait géniale pour un film de Deadpool, et ce serait différent de tout ce que Fox aurait pu réaliser.

Mais lorsque vous ajoutez la relation hilarante de la vie réelle entre Reynolds et Jackman et que vous la transformez en une relation à l’écran entre Deadpool et Wolverine, vous obtenez également le genre de film Deadpool que Fox n’a jamais réalisé. Certes, Fox a exploré l’association de Deadpool avec les X-Men, avec quelques super camées dans Deadpool 2. Mais Jackman’s Wolverine n’était pas vraiment dans l’image.

Avec tout cela à l’esprit, la combinaison Deadpool-Wolverine-Fury offrirait le MCU que les fans de cinéma attendaient. Sutton a déclaré que l’une de ses sources a décrit le projet comme «Trois Amigos sous stéroïdes» s’il se concrétise. »

