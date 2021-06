Une énorme fuite révèle comment «Loki» est lié à deux films MCU Phase 4 très attendus – .

Nous avons maintenant vu la moitié de Loki, et les trois épisodes diffusés sur Disney + ont livré quelques révélations passionnantes. Nous avons appris comment Loki est lié à Avengers: Endgame, comment fonctionne la Time Variance Authority (TVA) et ce qu’elle peut et ne peut pas faire. Nous avons également commencé à découvrir certains des mystères de la TVA et nous avons réalisé à quel point une série télévisée comme Loki pourrait avoir une influence sur deux des prochains films Marvel. C’est quelque chose sur lequel nous avons spéculé avant même la première du premier épisode.

Une nouvelle fuite fournit les principaux détails de l’intrigue de ces deux films MCU et la connexion à Loki. je te préviens que d’énormes spoilers suivent ci-dessous si les informations sont exactes. Et il se trouve que la fuite a été publiée en ligne avant le lancement du premier épisode de Loki sur Disney +, nous savons donc maintenant qu’elle contient des détails précis de l’intrigue de cet épisode.

Comme toujours avec les fuites de toutes sortes, nous n’avons aucun moyen de confirmer ce que vous êtes sur le point de lire. Mais la personne qui a publié l’information en ligne l’a fait avant le début de l’épisode 1 de Loki. Soit ils ont une connaissance directe des événements à venir de la phase 4 du MCU, soit ils inventent des scénarios plausibles basés sur des informations précises de la première de Loki qui auraient pu être divulguées en ligne par les premiers critiques.

Le leaker dit que Loki est lié à Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie, ce qui est exactement ce que nous attendions de Marvel. Ces deux films sont censés être des films multivers, et Loki est tout au sujet du multivers. Sans oublier que Kevin Feige a laissé entendre à un moment donné que Loki serait lié à Doctor Strange 2.

Voici ce que le leaker avait à dire sur l’épisode 1 de Loki, qui n’avait pas encore été diffusé au moment de la publication de cette fuite :

L’instabilité multiversale croissante et ses effets sur la chronologie sont d’abord référencés dans LOKI, qui révèle également que les barrières du multivers ont déjà été brisées une fois auparavant, et cela a conduit à une «guerre multiversale» qui a presque détruit toute la création dans son sillage et a conduit à la création de l’Autorité de la variation du temps.

C’est exactement ce que la première de Loki a révélé. La Timeline Sacrée a un chemin désigné et toute personne qui s’en écarte sera bloquée. Nous avons appris plus tard que les variantes de Nexus peuvent être supprimées ou transformées en employés de TVA inconscients de leur passé. Les branches de la chronologie peuvent être réinitialisées si la TVA est en mesure de les atteindre avant qu’elles n’atteignent le point de non-retour. Il n’est pas immédiatement clair si la chronologie sacrée contient une seule réalité, mais cela implique que plusieurs réalités pourraient suivre le même chemin désigné que les gardiens du temps ont conçu.

De gauche à droite, Billy (Julian Hilliard), Tommy (Jett Klyne), Vision (Paul Bettany) et Wanda (Elizabeth Olsen) dans l'image divulguée de l'épisode 9 de WandaVision.

Le leaker a ensuite déclaré que Wanda (Elizabeth Olsen) pourrait être à blâmer pour les problèmes de multivers que nous commencerons à voir dans No Way Home et Multiverse of Madness. Elle ne le fera pas intentionnellement, car elle essaie seulement de récupérer ses enfants imaginaires. Selon le leaker, une scène post-crédits de No Way Home verra Strange (Benedict Cumberbatch) rencontrer la Scarlet Witch :

SPIDER-MAN: NO WAY HOME présente le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) qui enquête sur les raisons pour lesquelles les barrières dimensionnelles entre les univers parallèles ont été affaiblies, permettant à des êtres d’autres univers de traverser le leur, y compris six sinistres super-vilains que Spider-Man (Tom Holland) doit traiter avec. Cela aboutit à une rencontre post-crédits entre Strange et la source de tout le chaos : la Sorcière Écarlate (Elizabeth Olsen), qui est maintenant en possession du Darkhold.

Certaines des fuites de l’intrigue pré-pandémique de Doctor Strange 2 ont déclaré que Wanda pourrait être l’un des méchants du film, ce qui pourrait être un grand développement pour le personnage. Wanda a déjà prouvé dans Age of Ultron et WandaVision qu’elle peut être tout à fait l’anti-héros.

Benedict Cumberbatch joue Stephen Strange/Doctor Strange dans les films MCU de Marvel.

Le leaker dit que Wanda et le docteur Strange auront initialement une sorte de confrontation dans Multiverse of Madness, mais ils décideront ensuite de travailler ensemble pour rétablir l’ordre dans le multivers. Le leaker nous dit également que Shuma-Gorath sera le méchant principal du film et qu’America Chavez (Xochitl Gomez) sera un personnage clé :

DOCTOR STRANGE DANS LE MULTIVERS DE LA FOLIE révèle que la sorcière écarlate a utilisé le Darkhold pour rechercher dans le Multivers ses fils jumeaux Billy et Tommy, ignorant qu’elle est manipulée par l’abomination cosmique connue sous le nom de Shuma-Gorath afin qu’elle puisse répandre la folie à travers le Multivers. Après une première confrontation, elle accepte d’aider Strange à réparer les dommages qu’elle a infligés à la réalité par America Chavez (Xochitl Gomez), une jeune fille dont les pouvoirs dimensionnels sont essentiels au plan de Shuma Gorath. En échange de son aide, Strange jure de l’aider à trouver les jumeaux, mais cet effort conduit à des résultats inattendus.

Encore une fois, nous n’avons aucun moyen de vérifier tout cela. Nous devrons attendre le 17 décembre, date de la première de Spider-Man 3, pour voir si le leaker a vraiment des informations privilégiées.

