Une énorme fuite révèle les plans de Google pour affronter Apple One avec Pixel Pass

Après des mois de spéculation, Apple a annoncé l’automne dernier Apple One, un abonnement regroupant ses services les plus populaires. Apple One a trois niveaux distincts qui donnent tous accès aux abonnés à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et au stockage iCloud. Le forfait Premier le plus cher comprend également Apple News+ et Apple Fitness+. Selon une nouvelle fuite, Google prévoit de défier Apple One dans un proche avenir avec un programme similaire appelé Pixel Pass.

Le nouvel abonnement Pixel Pass de Google fuit

Au cours du week-end, M. Brandon Lee a partagé une importante collection de fuites de Pixel 6 sur Twitter. Vous vous souvenez peut-être de Lee en tant que YouTuber qui a divulgué les prix et les couleurs de la gamme Pixel 6 à la fin du mois dernier. Maintenant, Lee est de retour avec encore plus de détails sur le lancement imminent du Pixel 6. Nous discuterons du nouveau téléphone de Google dans d’autres articles, mais pour l’instant, nous souhaitons nous concentrer sur le Pixel Pass.

Google n’a pas encore officiellement annoncé le Pixel Pass, mais il est apparu dans l’un des documents que Lee a obtenus. Le document décrit Pixel Pass comme « un abonnement mensuel qui répond aux besoins mobiles des utilisateurs de bout en bout ». C’est une description relativement vague, mais heureusement, il y a plus :

Un document divulgué révèle le service d’abonnement Pixel Pass de Google. Source de l’image : M. Brandon Lee/Twitter

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, Pixel Pass est un forfait d’abonnement qui rivalisera avec Apple One. Tout comme Apple One, Pixel Pass inclut l’accès à un certain nombre de services propriétaires : Google One, Google Play Pass, YouTube Premium ou YouTube Music et la couverture Google Fi. Pixel Pass va encore plus loin que Apple One en incluant un téléphone Pixel et une garantie prolongée de l’appareil.

Le document explique également le flux d’achat de Pixel Pass pour les abonnés potentiels. Les clients pourront s’inscrire à Pixel Pass via Google Fi ou Google Store. Ils doivent également acheter un téléphone Pixel (comme le nom du programme l’indique). Ils auront la possibilité d’échanger un ancien téléphone pendant le processus d’inscription. Ceux qui souhaitent acheter Pixel Pass sur Google Store devront demander un financement. Ils doivent être approuvés par Synchrony ou ils ne pourront pas acheter Pixel Pass.

Google a déjà annoncé un événement de lancement de Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour le 19 octobre. Nous nous attendons à ce que Pixel Pass fasse également une apparition lors de cet événement. Si vous voulez regarder en direct pour le savoir, vous pouvez vous connecter le mardi 19 octobre à 10 h PT / 13 h HE.