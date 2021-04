Une énorme mine d’enregistrements de cartes de crédit et de numéros de sécurité sociale vient d’être piratée – .

Il ne se passe plus une semaine, semble-t-il, lorsque nous n’avons pas plusieurs piratages à signaler, ainsi qu’une nouvelle violation de données ou une intrusion dans les systèmes de la part d’attaquants recherchant constamment des faiblesses partout où les enregistrements des consommateurs sont stockés.

Beaucoup de ces épisodes font la une des journaux simplement en raison de l’ampleur de la violation de données et de la cible de l’attaque. Facebook en est un exemple, car le réseau social est toujours confronté à une vague de critiques en ligne suite à la révélation du week-end dernier selon laquelle l’entreprise a subi une autre fuite de données extrêmement embarrassante – englobant les informations personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs de Facebook sur 106 des pays. Entre-temps, les pirates eux-mêmes sont également piratés, car la nouvelle d’une brèche distincte dans un hub pour les données volées vient également d’être signalée.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 3,50 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 14,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La société de recherche sur les menaces Group-IB a publié jeudi un rapport documentant comment Swarmshop – décrit comme un magasin de «quartier» pour les enregistrements personnels et de paiement volés, tels que les données de carte de crédit – a vu une importante cache de ses données utilisateur et administrateur divulguée en ligne vers un autre souterrain. forum des hackers. De manière appropriée, le titre du rapport Group-IB résumant ce qui s’est passé ici est «Ce qui se passe autour», mais ne vous y trompez pas – il y a tout autant de chances que vos données soient prises dans cela, car il y a des pirates informatiques. des données volées sur d’autres pirates.

Selon le rapport sur ce piratage, la base de données Swarmshop qui a été publiée sur un autre forum souterrain contenait 12 344 enregistrements des administrateurs, des vendeurs et des acheteurs de la boutique de cartes. C’est par un fil Twitter du Groupe-IB, qui poursuit en notant que cette base de données a également «exposé toutes les données compromises échangées sur le site Web, y compris 623036 enregistrements de cartes de paiement, 498 ensembles d’informations d’identification de compte bancaire en ligne et 69592 ensembles de numéros de sécurité sociale américains. et numéros d’assurance sociale canadiens. »

👥Group-IB a découvert que les données des utilisateurs de la boutique de cartes Swarmshop ont été divulguées en ligne. La base de données a été publiée sur un autre forum souterrain et contenait 12 344 enregistrements des administrateurs, vendeurs et acheteurs du magasin de cartes card # GroupIB #GIB_News #GIB_TIA #cardshop #cybersecurity – Group-IB Global (@GroupIB_GIB) 8 avril 2021

Compte tenu de la nature du trésor de données que Swarmshop représente, il n’est probablement pas surprenant que ce ne soit pas non plus la première fois que le centre de données volé se retrouve dans la ligne de mire d’autres cybercriminels. En janvier 2020, les archives du site ont été divulguées sur un forum souterrain, apparemment par un utilisateur motivé par la vengeance. En attendant, voici ce que nous savons d’autre sur ce nouveau hack: le vidage de données comprenait des enregistrements sur plus de 623 000 cartes de paiement, dont près de 63% étaient émises par des banques américaines.

«Alors que les forums clandestins sont piratés de temps en temps, les brèches dans les magasins de cartes ne se produisent pas très souvent», a déclaré Dmitry Volkov, directeur technique du groupe IB. «En plus des données des acheteurs et des vendeurs, de telles violations exposent des quantités massives de paiements compromis et des informations personnelles d’utilisateurs réguliers. Bien que la source reste inconnue, il doit s’agir de l’un de ces cas de piratage de vengeance. Il s’agit d’une réputation majeure pour le magasin de cartes car tous les vendeurs ont perdu leurs biens et leurs données personnelles. Il est peu probable que la boutique rétablisse son état. »

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.