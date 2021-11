Une énorme nouvelle fuite de Spider-Man 4 fait paniquer les fans de Marvel

Je sais ce que vous devez penser, Spider-Man: No Way Home n’a même pas été créé, et nous parlons déjà de Spider-Man 4. Comment cela peut-il même être? Nous sommes probablement à des années du prochain film de Spider-Man. De plus, Sony et Marvel n’ont pas encore annoncé de plans pour Spider-Man 4, bien que Kevin Feige ait récemment déclaré que Spider-Man resterait dans le MCU.

Mais il s’avère que les premières fuites de Spider-Man 4 sont déjà là, et elles sont assez excitantes. En fait, la dernière fuite a fait paniquer certains fans de Marvel. Avant d’aller plus loin, sachez que d’énormes spoilers No Way Home suivent ci-dessous. Je ne parle pas du spoiler Maguire-Garfield que tout le monde connaît déjà. C’est un détail de l’intrigue qui influencera le voyage de Peter dans la prochaine trilogie.

La fin de No Way Home

Nous avons expliqué il y a quelques jours que la fin de No Way Home pourrait avoir fuité, ce qui est évidemment un gros détail de l’intrigue de Spider-Man 3. Les redditors ont fouillé plusieurs fuites de No Way Home de l’été qui n’ont eu aucun impact réel à l’époque. Mais depuis lors, d’autres rumeurs semblent avoir confirmé ces premières fuites. C’est pourquoi ils ont refait surface.

Personne ne peut vraiment confirmer aucune de ces fuites, bien sûr. Mais nous les récapitulerons rapidement car ils sont pertinents pour les nouvelles rumeurs de Spider-Man 4. No Way Home offrira soi-disant une fin déchirante, avec tante May (Marisa Tomei) ayant été identifiée comme le personnage hérité de Spider-Man qui mourra dans le film.

C’est sûrement le genre de tournure désastreuse des événements qui aura un impact sur le Hollandais Peter Parker. Les fuites ont également affirmé que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) réussirait son sort d’ici la fin de No Way Home. Tout le monde oubliera qui est vraiment Peter, y compris les personnes les plus proches de lui. C’est un autre détail de l’intrigue incroyablement triste. Si c’est vrai, Peter sera tout seul. Les Avengers, MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) oublieront tous qui il est. Ajoutez à cela la mort de tante May et Holland subira une transformation massive en tant que personnage.

Enfin, les fuites de fin de No Way Home ont également indiqué que Venom de Tom Hardy apparaîtra dans les scènes post-crédits.

Spider-Man 4 lancera une nouvelle trilogie

Avec tout cela à l’esprit, nous allons passer à quelques nouveaux rapports. Les deux offrent la même image générale de l’avenir de Holland’s Spidey dans le MCU. Selon Geekosity, Sony et Marvel travaillent déjà sur une nouvelle trilogie. Ce serait une nouvelle incroyable, c’est pourquoi les fans de Marvel en parlent déjà.

A noter également, le blog a fait une autre affirmation intéressante. Il a écrit que des sources des deux studios ont déclaré que Spider-Man 4 est le film MCU où Peter portera le costume noir de Spider-Man contenant le symbiote.

Nous avons vu une partie de cela se produire dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, où Tobey Maguire portait le costume symbiote avant de combattre le Venom de Topher Grace. Ce n’est qu’une question de temps avant que le Spider-Man du MCU doive faire face à son propre Venom. Et Let There Be Carnage a amené Eddie Brock de Tom Hardy au MCU, donc les deux vont forcément se croiser.

Geekosity dit que Marvel Studios voulait lancer le costume symbiote Spider-Man dans Secret Wars, mais cela prendrait trop de temps. Cela pourrait être dans une décennie et Tom Hardy pourrait même ne plus jouer à Venom.

No Way Home livrera un costume noir et or, mais cela n’a rien à voir avec Venom. Au lieu de cela, il y a une explication hilarante pour ce choix de tenue de super-héros.

Le costume symbiote pourrait être approprié pour les premières années de collège de Peter. Ils prendront apparemment une tournure plus sombre, compte tenu de ce que Peter a vécu. Comme toujours avec ces premières rumeurs, il n’y a aucun moyen de vérifier tout cela. Mais il y a encore plus dans cette fuite.

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

La connexion No Way Home Venom

Venom 2 a déjà établi que le Venom de Sony est dans le MCU pour le moment. La suite se termine à peu près en même temps que Far From Home, donc la graine est plantée pour un camée Venom dans No Way Home. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que Hardy ait un grand rôle dans le film. Et ce sont les scènes post-génériques où un camée Venom jouerait bien.

Dans la couverture précédente du MCU, nous avons mentionné un leaker Marvel qui s’appelle MyTimeToShine sur Reddit. Ils ont livré de nombreux scoops MCU et sont de retour avec quelques commentaires conformes aux rapports de Geekosity.

« Un scoop d’Halloween pour vous tous », a déclaré la personne il y a quelques jours. « Souviens-toi bien, j’y reviendrai quand No Way Home sortira. Peter de Tom Holland obtiendra le costume de symbiote noir dans le MCU après No Way Home. Il n’y avait aucune mention de Spider-Man 4. Mais c’est l’endroit le plus probable pour voir le costume Spidey de Peter subir un changement aussi important.

Pressé d’offrir plus de détails, le leaker a ajouté a continué. « Pour être clair, il ne l’aura pas sur la scène post-crédit, mais vous aurez un indice que c’est la direction dans laquelle ils vont. » Ils ont ensuite mystérieusement suggéré qu’un indice pourrait tomber dans la scène post-crédits.