Une énorme star de la WWE rejoint Bobby Lashley, mais qu’en est-il de Brock Lesnar ?

Indépendamment du raisonnement, il semblerait que Bobby Lashley ne combattra pas Brock Lesnar à SummerSlam 2021. Au lieu de cela, il affrontera apparemment Goldberg, qui a été également promu comme une force imparable dans la lutte professionnelle, bien qu’à 54 ans, il ait une décennie de plus. que Lesnar et Lashley. Il peut toujours jouer un match sur le ring, mais il est juste de dire qu’il est un peu plus limité que les deux autres. Il sera intéressant de voir si Lashley et Goldberg peuvent fournir tout à fait la même énergie dans un match à SummerSlam.