Une énorme vente de casques Apple fait chuter les AirPods et les Beats à des plus bas historiques sur Amazon

in

Apple n’est pas connu pour les offres et les remises, mais Amazon semble heureux de réduire les prix des produits Apple qui y sont vendus. À l’heure actuelle, il propose des offres AirPod à ne pas manquer ainsi que des réductions sur quelques écouteurs Beats fabriqués par Apple.

Les remises représentent les prix les plus bas de tous les temps dans certains cas, et les plus bas de 2021 dans d’autres, ce qui en fait maintenant un excellent moment pour acheter avec jusqu’à 180 $ de réduction sur les prix réguliers.

Tous les écouteurs Apple se connectent à vos autres équipements Apple de manière transparente grâce à l’appairage par simple contact. Exécutant des puces conçues par Apple, ils offrent également une excellente autonomie de batterie et d’autres fonctionnalités intelligentes telles que la commutation automatique des appareils dans les AirPods 2 et l’audio spatial dans les AirPods Max.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien que des rumeurs circulent autour des AirPods 3 et AirPods Pro 2, nous ne les avons pas vues lors de l’événement Apple de septembre. Il reste à voir si les nouveaux modèles d’AirPod arriveront sur les tablettes en 2021 ou si nous attendrons l’année prochaine pour le nouvel équipement audio d’Apple.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.