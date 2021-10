Une enquête a commencé après que des travailleurs électoraux du comté de Fulton ont été accusés d’avoir déchiqueté les candidatures des électeurs

Publicité

Vous avez peut-être entendu les médias et les démocrates vous dire qu’il n’y a rien à voir en ce qui concerne la sécurité des élections, mais un nouveau rapport montre qu’il y a encore de graves problèmes qui sont découverts.

Deux agents électoraux du comté de Fulton, en Géorgie, ont été licenciés après avoir prétendument déchiqueté et détruit des centaines de demandes d’inscription sur les listes électorales, ce qui a incité le secrétaire d’État de Géorgie à demander au gouvernement fédéral d’enquêter, a rapporté l’Associated Press.

Des responsables du comté le plus peuplé de Géorgie, où les opérations électorales sont déjà examinées par l’État, ont licencié deux travailleurs accusés d’avoir déchiqueté les demandes d’inscription sur les listes électorales, selon un communiqué du comté publié lundi.

Des informations préliminaires indiquent que les employés ont vérifié des lots de demandes à traiter et qu’ils auraient déchiqueté certains des formulaires, selon le communiqué du comté de Fulton. Des collègues ont signalé les actions présumées à leur superviseur vendredi matin et les deux employés ont été licenciés ce jour-là.

Le communiqué du comté indique que les demandes ont été reçues au cours des deux dernières semaines. Le comté de Fulton comprend la majeure partie de la ville d’Atlanta, où les électeurs doivent se rendre aux urnes le 2 novembre pour élire un maire, des membres du conseil municipal et d’autres responsables municipaux. La date limite pour s’inscrire pour voter à cette élection était le 4 octobre.

« Normalement, le traitement d’une demande d’inscription sur les listes électorales implique de les saisir dans le système de l’État, de les mettre à jour, de vérifier leurs informations », a déclaré la porte-parole du comté, Jessica Corbitt. « C’est l’affaire qui fait l’objet d’une enquête – ce processus a-t-il été achevé ? »

Les candidatures ne comportaient aucune affiliation à un parti, car les électeurs géorgiens ne s’inscrivent pas par parti.

Le directeur de l’inscription et des élections du comté de Fulton, Rick Barron, a contacté le bureau du secrétaire d’État et lui a demandé d’enquêter.

« Le comté de Fulton a appelé le bureau du secrétaire d’État. Nous leur en avons parlé et nous leur avons demandé d’enquêter », a déclaré Corbitt à l’Associated Press.

Le secrétaire d’État républicain de Géorgie, Brad Raffensperger, a déchiqueté le comté de Fulton dans un communiqué de presse alors qu’il appelait le ministère de la Justice des États-Unis à enquêter.

« Après 20 ans d’échec documenté aux élections du comté de Fulton, les Géorgiens sont fatigués d’attendre de voir quelle sera la prochaine révélation embarrassante », a-t-il déclaré. «Le ministère de la Justice doit examiner longuement ce que fait le comté de Fulton et comment leur leadership prive les électeurs de Fulton du droit de vote par incompétence et malversation. Les électeurs de Géorgie en ont assez des échecs du comté de Fulton.

«De nouvelles allégations ont été révélées selon lesquelles le comté de Fulton a été vu en train de déchiqueter 300 demandes liées aux élections municipales de Géorgie. La loi de l’État exige que les fonctionnaires électoraux conservent les documents électoraux liés aux élections primaires ou générales pendant 24 mois après l’élection », indique le communiqué de presse.

« Après avoir appelé à plusieurs reprises à un nouveau leadership dans les élections de Fulton, Raffensperger participe également à un examen en vertu de la nouvelle loi électorale de Géorgie qui pourrait conduire à un remplacement de la direction des élections du comté de Fulton », a-t-il déclaré.

« Les élections dans le comté de Fulton sont problématiques depuis des décennies. À la suite des échecs électoraux en 2020, Raffensperger a été le premier secrétaire d’État à forcer les élections du comté de Fulton dans une ordonnance par consentement, les obligeant à accepter un observateur nommé par l’État pour superviser leurs processus électoraux. Le contrôleur, Carter Jones, n’a trouvé aucune fraude mais d’importants problèmes de mauvaise gestion dans les processus électoraux du comté de Fulton. Jones a décrit les processus électoraux de Fulton comme « mal gérés, bâclés et chaotiques » après avoir passé plusieurs mois à travailler en étroite collaboration avec les élections du comté de Fulton », a-t-il déclaré.

Même l’Associated Press a commenté l’histoire des problèmes électoraux dans le comté de Fulton.

« Le comté de Fulton a des antécédents de problèmes électoraux, notamment de longues files d’attente, une inefficacité dans la communication des résultats des élections et d’autres problèmes. Les élections primaires de juin 2020 ont été particulièrement problématiques et le Conseil électoral de l’État a conclu une ordonnance par consentement avec le comté qui comprenait la nomination d’un observateur indépendant pour les élections générales. Le comté a également pris de nombreuses mesures pour s’assurer que les choses se dérouleraient plus facilement en novembre », a-t-il déclaré.