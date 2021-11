Une enquête à Palma permet la capture d’un voilier avec 4 700 kilos de haschich à Carthagène

27/11/2021 à 15h50 CET

Redaction

Une enquête développée à partir de Palma a permis à l’AAgence des Impôts et Police NationaleIl a, dans une opération conjointe, fait intervenir 4 760 kilos de haschich transportés sur un voilier qui était 67 milles de Carthagène (Murcie). Dans l’opération, deux personnes, de nationalité bulgare, appartenant à une organisation dédiée au transport par voie maritime de substances stupéfiantes vers l’Europe. L’intervention est liée à un autre voilier, la ‘Phase One’, dans laquelle quatre tonnes de drogue sont intervenues l’année dernière.

Des enquêtes conjointes sur Surveillance douanière de l’agence fiscale des îles Baléares et des groupes I et II des stupéfiants de la police nationale conclu par la vérification de l’existence de ceorganisation criminelle et son intention de transporter sur nos côtes, par mer, une grande quantité de drogue. Pour cela, ils utiliseraient un voilier de type bateau de sport, nommé ‘Floriana’, avec le drapeau de la République de Pologne.

Selon des enquêtes précédentes, le navire « Floriana » avait en 2020 le nom de « Salacia » et le pavillon des Pays-Bas. Ces enquêtes ont abouti en mars 2020 avec l’embarquement d’un autre bateau, appelé « Phase 1 », avec plus de quatre tonnes de haschich à l’intérieur.

Après cette opération, les investigations menées par les enquêteurs ont permis de découvrir que le voilier ‘Salacia’ J’ai attendu dans les eaux de l’île de Cabrera la ‘Phase One’ et a quitté les eaux des îles Baléares en direction de l’est. Ces faits ont indiqué aux enquêteurs que le « vol » était liés à l’appréhension du haschich et ils ont déterminé la relation étroite qui unissait les deux navires et leur équipage, qui restait dans l’attente de nouvelles instructions de l’organisation criminelle.

Après ces événements, le bateau a changé de nom et de pavillon, s’enregistrant en Pologne. Il s’agit de une pratique courante des organisations criminelles, visant à faire perdre la trace du bateau aux enquêteurs et n’éveillent pas de soupçons quant à leurs actes illégaux.

Cependant, cela n’a pas empêché le navire d’êtrecontrôlés et détectés à nouveau lors de l’entrée dans les eaux des Baléares par des agents de l’Unité opérationnelle de surveillance douanière de Palma de Majorque et de la Police nationale, effectuer à partir de ce moment une surveillance continue du navire par voie maritime et aérienne.

Tard le 20 novembre, les moyens aériens du Service de surveillance douanière confirment que Deux navires semi-rigides se sont approchés du voilier « Floriana » pour lui fournir la cargaison de drogue saisie par la suite.

Face à de tels événements, l’équipage du navire a immédiatement reçu l’ordre de patrouilleur ‘Abanto’ de la surveillance douanière de l’Agence fiscale se rendre à la position estimée du voilier pour l’embarquement et la confirmation du transfert de drogue.

À 02h15 le 21 novembre, à environ 70 milles au sud-est de Carthagène, l’équipage du barrage du patrouilleur « Abanto » est monté à bord du voilier « Floriana », confirmant qu’il transportait plus de 100 balles., des habituelles pour cacher la résine de haschisch. A la suite de cela, les deux membres d’équipage ont été arrêtés comme prétendument responsables d’un crime de contrebande et d’un crime contre la santé publique, et de la saisie du bateau et des marchandises saisies, mettant le patrouilleur et le voilier vers le port de Carthagène.

Après inscription et immatriculation judiciaire dans le voilier saisi, ordonnée par le Tribunal d’instruction numéro 3 d’Ibiza en service de garde, un total de 139 paquets ont été trouvés avec 4 760 kilos de haschisch.